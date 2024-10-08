В Украине действуют сразу три возраста выхода на пенсию: как узнать свой

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать двумя способами — через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично обратиться в любой сервисный центр.

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В Украине право на получение пенсии отсутствует у граждан, имеющих менее 15 лет трудового стажа. При этом существуют три пенсионных возраста: 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на пенсию определяется в зависимости от общего стажа работы. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Право на назначение пенсии по возрасту устанавливается в зависимости от накопленного страхового стажа при достижении установленного законом возраста – 60, 63 или 65 лет. Каждый год страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и к 2028 году составит 35 лет. В 2024 году право на получение пенсии по возрасту имеют граждане, которым исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Заявление на назначение пенсии и необходимые документы можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любом сервисном центре данного фонда, вне зависимости от места жительства, регистрации или фактического пребывания.

Основные документы, которые необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии; другие документы.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что текущий минимальный размер пенсии в Украине — 2361 гривну, однако фактический прожиточный минимум составляет 7200 гривен.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако лица с меньшим количеством стажа могут получить определенные выплаты.