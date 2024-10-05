Украинцы имеют право на прибавку к пенсии: кто получит от 300 до почти 600 гривен

На возрастную доплату к пенсии могут рассчитывать не все украинцы. В частности, ее не получат те, чей общий размер выплат превышает 10 340,35 грн.

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Некоторые украинские пенсионеры могут получить доплату к пенсии. Речь идет о тех гражданах, которые достигли определенного возраста. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ПФУ в Полтавской области в Facebook.

Пенсионеры получают надбавку со дня достижения определенного возраста, то есть не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она может быть выплачена не полностью.

"Например, 6 сентября пенсионеру исполнилось 70 лет, пенсию он получает 17 числа. В сентябре он получит пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения 70-ти лет (в указанном случае — с 6 сентября). Поэтому первая выплата будет неполной, а уже в октябре пенсионер сможет получить 300 гривен", — говорится в сообщении.

В ПФУ отметили, что кроме возраста, есть еще одно условие получения доплаты. В частности, на нее имеют право те украинцы, общий размер выплат которых не превышает 10 340,35 грн.

Граждане, которым более 80 лет, установлена доплата к пенсии в размере до 500 гривен с 1 апреля 2020 года. Однако из-за весенней индексации в 2022 году эта сумма выросла до 570 гривен.

С 1 октября 2021 года возрастную доплату в размере 400 гривен получают пенсионеры от 75 лет. После индексации в марте эта сумма выросла до 456 гривен.

"Внимание!" При индексации пенсий в марте 2023 года размеры указанных доплат не пересматривались и остались на том же самом уровне", — добавили в сообщении.

Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что текущий минимальный размер пенсии в Украине — 2361 гривну, однако фактический прожиточный минимум составляет 7200 гривен.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако лица с меньшим количеством стажа могут получить определенные выплаты.