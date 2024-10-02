Украинцы могут получить надбавки к пенсии: какие доплаты доступны

Для украинских пенсионеров предусмотрены доплаты по возрасту, от ООН, за детей и для одиноких людей.

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Пенсионеры могут получать различные доплаты к пенсии — некоторые из них назначаются автоматически, а для других потребуется подать заявление. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Доплаты по возрасту

Доплата к пенсии по возрасту назначается автоматически, когда пенсионеру исполняется 70, 75 и 80 лет. Единственное условие — размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн. Таким образом, пенсионеры, отмечающие свой день рождения в октябре, получат следующие надбавки:

после достижения 70 лет — 300 гривен;

после достижения 75 лет — 456 гривен;

после достижения 80 лет — 570 гривен.

Надбавка к пенсии от ООН

До конца 2024 года пенсионеры, участвующие в программе Министерства социальной политики и Всемирной продовольственной программы ООН, могут получить дополнительную выплату к пенсии. Эта надбавка предназначена для пенсионеров с пенсией до 3 250 гривен, проживающих в районах, где ведутся или могут начаться боевые действия, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Обязательным условием для получения выплат является отсутствие денежной помощи от международных организаций или государства с 1 марта 2023 года. Размер надбавки рассчитывается как разница между 3 250 гривнами и суммой пенсии получателя. Пенсионный фонд назначает такие выплаты автоматически, основываясь на своей базе данных, поэтому обращаться для их получения не требуется.

Надбавка к пенсии за детей

Пенсионеры, которые не работают и воспитывают детей до 18 лет, имеют право на специальную надбавку. Это касается пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. На каждого ребенка выплачивается по 150 гривен. Для получения таких выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд с определенными документами:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

трудовая книжка;

свидетельства о рождении детей;

справка уполномоченных органов с места жительства о пребывании на иждивении или совместном проживании с заявителем.

Надбавка для одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи по уходу и получающие пенсию по возрасту, имеют право на специальные надбавки. Размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (в 2024 году — 944 гривны). Чтобы оформить такую надбавку, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, предоставив соответствующие документы:

паспортом;

регистрационным номером налогоплательщика;

заключением врачебной комиссии, где должно быть указано, что заявителю требуется регулярный посторонний уход;

выпиской из ПФУ о том, что гражданину не предоставляют доплату по уходу к пенсии.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает списывать неиспользованные средства с карточек пенсионеров в бюджет.

30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.