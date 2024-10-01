Неиспользованные средства с карточек пенсионеров будут списывать в бюджет: кого коснется "конфискация"

Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает изымать деньги со счетов внутренне перемещенных пенсионеров, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.

Related video

С банковских счетов некоторых категорий пенсионеров в 2025 году могут списать неиспользованные пенсионные средства, если в течение 12 месяцев пенсионер не снимал наличные, не переводил средства и не рассчитывался карточкой за покупки. Об этом пишет издание "На пенсии".

Речь идет о пенсионерах-переселенцах, у которых могут изъять неиспользованные пенсионные средства.

Как отметили журналисты, соответствующую "конфискацию" средств пенсионеров предусматривает статья 41 проекта государственного бюджета на 2025 год, которую Кабинет министров Украины подал на рассмотрение в Верховную Раду.

Неиспользованные остатки на карточных счетах могут списать в пользу государства у пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, которые имеют открытый счет в "Ощадбанке" и в течение 12 месяцев по этому счету не было движения средств, то есть:

пенсионер не снимал наличные;

не рассчитывался за покупки;

не переводил деньги.

Кроме того, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает изымать деньги со счетов внутренне перемещенных пенсионеров, которые не прошли физической идентификации в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.

В то же время в Министерстве социальной политики объяснили, что статья 41 касается исключительно ВПЛ, зарегистрированных в начале полномасштабного вторжения в Российскую Федерацию. Таким переселенцам пенсионные счета открывали только в Ощадбанке, поэтому в других банках средств на счетах нет.

Если изъятие выплат произошло, переселенец может обратиться в Пенсионный фонд или Ощадбанк — и выплаты могут восстановить. Однако порядок возобновления выплат должен прежде всего утвердить Кабинет Министров Украины.

Авторы материала отметили, что по данным Министерства финансов, со счетов пенсионеров-переселенцев ориентировочно могут изъять около 11,3 млрд гривен.

Напомним, 30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.

Также сообщалось, сколько будет получать пенсионер, который имел минимальную заработную плату.