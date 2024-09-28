Пенсии в Украине: сколько будет получать пенсионер, который имел минимальную заработную плату

Если гражданин имел заработную плату в размере 10 тыс. грн, то его пенсия составит 2 523,5 грн.

Related video

Украинцы, которые имеют минимальную заработную плату (не менее 8000 грн), на пенсии смогут получать 2361 грн в месяц. Об этом говорится в материале OBOZ.ua.

Граждане Украины со средней зарплатой, с которой уплачен единый социальный взнос, могут рассчитывать на пенсию, размер которой будет составлять всего 4745 грн.

Журналисты уточнили, что это данные за июнь 2024 года.

В общем имея 35 лет стажа и при условии, что соотношение собственной и средней зарплаты будет сохраняться, можно рассчитывать на такие размеры пенсий:

с зарплатой вдвое выше средней — 9 490 грн. С зарплатой примерно в 37,6 тыс. грн размер пенсии будет меньше 9,5 тыс. грн;

со средней зарплатой — пенсия в 4745 грн. С зарплатой около 18,8 тыс. грн и 35 годами стажа можно получить пенсию в размере всего 4 745 грн. Это всего 25,2% от последней зарплаты (достаточным показателем считается около 40%);

с зарплатой 10 тыс. грн — пенсия 2 523,5 грн. При этом коэффициент замещения (то есть какую часть от зарплаты можно получать на пенсии) будет на таком же уровне, как и при средней зарплате;

с минимальной зарплатой — пенсия в 2361 грн. С минимальной зарплатой расчетный размер пенсии будет ниже минимальной пенсии. Поэтому украинец с таким заработком может претендовать только на прожиточный минимум для пенсионера — 2361 грн.

Журналисты также напомнили, что средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн — до 5816 грн.

Напомним, 27 сентября издание "Интерфакс-Украина" сообщило, что пенсию в Украине будут начислять по-новому.

В этот же день стало известно, что пенсионеры смогут получить денежную помощь от Красного Креста.