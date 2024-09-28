Пенсії в Україні: скільки отримуватиме пенсіонер, який мав мінімальну заробітну плату

Якщо громадянин мав заробітну плату у розмірі 10 тис. грн, то його пенсія становитиме 2 523,5 грн.

Related video

Українці, які мають мінімальну заробітну плату (не менше 8000 грн), на пенсії зможуть отримувати 2361 грн на місяць. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.ua.

Громадяни України з середньою зарплатою, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, можуть розраховувати на пенсію, розмір якої складатиме всього 4745 грн.

Журналісти уточнили, що це дані за червень 2024 року.

Загалом маючи 35 років стажу та за умови, що співвідношення власної і середньої зарплати буде зберігатись, можна розраховувати на такі розміри пенсій:

з зарплатою вдвічі вищою за середню – 9 490 грн. З зарплатою приблизно в 37,6 тис. грн розмір пенсії буде меншим за 9,5 тис. грн;

з середньою зарплатою – пенсія в 4745 грн. З зарплатою близько 18,8 тис. грн та 35 роками стажу можна отримати пенсію в розмірі всього 4 745 грн. Це всього 25,2% від останньої зарплати (достатнім показником вважається близько 40%);

з зарплатою 10 тис. грн – пенсія 2 523,5 грн. При цьому коефіцієнт заміщення (тобто яку частину від зарплати можна отримувати на пенсії) буде на такому ж рівні, як і при середній зарплаті;

з мінімальною зарплатою – пенсія в 2361 грн. З мінімальною зарплатою розрахунковий розмір пенсії буде нижчим за мінімальну пенсію. Тому українець з таким заробітком може претендувати тільки на прожитковий мінімум для пенсіонера – 2361 грн.

Журналісти також нагадали, що середня пенсія в Україні зросла за останні три місяці приблизно на 73 грн — до 5816 грн.

Нагадаємо, 27 вересня видання "Інтерфакс-Україна" повідомило, що пенсію в Україні нараховуватимуть по-новому.

У цей же день стало відомо, що пенсіонери зможуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста.