Изменятся ли выплаты для работающих пенсионеров в октябре: данные ПФУ

Последний раз пенсии работающих пенсионеров были пересчитаны весной.

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Существует несколько факторов, способствующих повышению пенсий, включая индексацию и перерасчет выплат. Однако в ближайшем будущем новые перерасчеты для пенсионеров не ожидаются. Об этом сообщает ПФУ.

В октябре новые перерасчеты выплат не предусмотрены, поэтому пенсии для работающих граждан останутся на прежнем уровне. Последний пересчет пенсий работающих пенсионеров состоялся весной, когда выплаты увеличились в соответствии с накопленным стажем.

Несмотря на то, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая, перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был проведен в мае.

Всего с 1 апреля 2024 года пенсии были пересчитаны для 24 267 пенсионеров, из них:

19 589 человек – с учетом исключительно страхового стажа, в среднем их пенсии выросли на 86,24 гривны;

4 678 человек – с учетом стажа и зарплаты, средний показатель роста составил 168,65 гривны.

Напомним, 27 сентября стало известно, что пенсию в Украине будут начислять по-новому.

В этот же день стало известно, что пенсионеры смогут получить денежную помощь от Красного Креста.