Изменятся ли выплаты для работающих пенсионеров в октябре: данные ПФУ
Последний раз пенсии работающих пенсионеров были пересчитаны весной.
Существует несколько факторов, способствующих повышению пенсий, включая индексацию и перерасчет выплат. Однако в ближайшем будущем новые перерасчеты для пенсионеров не ожидаются. Об этом сообщает ПФУ.
В октябре новые перерасчеты выплат не предусмотрены, поэтому пенсии для работающих граждан останутся на прежнем уровне. Последний пересчет пенсий работающих пенсионеров состоялся весной, когда выплаты увеличились в соответствии с накопленным стажем.
Несмотря на то, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая, перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был проведен в мае.
Всего с 1 апреля 2024 года пенсии были пересчитаны для 24 267 пенсионеров, из них:
- 19 589 человек – с учетом исключительно страхового стажа, в среднем их пенсии выросли на 86,24 гривны;
- 4 678 человек – с учетом стажа и зарплаты, средний показатель роста составил 168,65 гривны.
Напомним, 27 сентября стало известно, что пенсию в Украине будут начислять по-новому.
В этот же день стало известно, что пенсионеры смогут получить денежную помощь от Красного Креста.