Українці можуть отримати надбавки до пенсії: які доплати доступні

Для українських пенсіонерів передбачені доплати за віком, від ООН, за дітей і для самотніх людей.

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Пенсіонери можуть отримувати різні доплати до пенсії — деякі з них призначаються автоматично, а для інших потрібно буде подати заяву. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Доплати за віком

Доплата до пенсії за віком призначається автоматично, коли пенсіонерові виповнюється 70, 75 і 80 років. Єдина умова — розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Таким чином, пенсіонери, які відзначають свій день народження в жовтні, отримають такі надбавки:

після досягнення 70 років — 300 гривень;

після досягнення 75 років — 456 гривень;

після досягнення 80 років — 570 гривень.

Надбавка до пенсії від ООН

До кінця 2024 року пенсіонери, які беруть участь у програмі Міністерства соціальної політики та Всесвітньої продовольчої програми ООН, можуть отримати додаткову виплату до пенсії. Ця надбавка призначена для пенсіонерів із пенсією до 3 250 гривень, які проживають у районах, де тривають або можуть початися бойові дії, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Обов'язковою умовою для отримання виплат є відсутність грошової допомоги від міжнародних організацій або держави з 1 березня 2023 року. Розмір надбавки розраховується як різниця між 3 250 гривнями та сумою пенсії одержувача. Пенсійний фонд призначає такі виплати автоматично, ґрунтуючись на своїй базі даних, тому звертатися для їх отримання не потрібно.

Надбавка до пенсії за дітей

Пенсіонери, які не працюють і виховують дітей до 18 років, мають право на спеціальну надбавку. Це стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років. На кожну дитину виплачується по 150 гривень. Для отримання таких виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду з певними документами:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

трудова книжка;

свідоцтва про народження дітей;

довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Надбавка для одиноких пенсіонерів, які потребують догляду

Самотні пенсіонери, які потребують допомоги з догляду та отримують пенсію за віком, мають право на спеціальні надбавки. Розмір цієї надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (у 2024 році — 944 гривні). Щоб оформити таку надбавку, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду, надавши відповідні документи:

паспортом;

реєстраційним номером платника податків;

висновком лікарської комісії, де має бути зазначено, що заявнику потрібен регулярний сторонній догляд;

випискою з ПФУ про те, що громадянину не надають доплату з догляду до пенсії.

Нагадаємо, Кабмін у проєкті держбюджету на 2025 рік пропонує списувати невикористані кошти з карток пенсіонерів до бюджету.

30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.