Пенсіонери з недостатнім стажем отримуватимуть виплати: скільки заплатять

Максимальна сума допомоги не повинна перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень станом на 2024 рік.

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Для того щоб оформити пенсію в Україні, необхідно мати не менше 15 років страхового стажу. Проте особи з меншою кількістю стажу також можуть претендувати на державні виплати. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

У 2024 році для оформлення пенсії необхідно мати таку кількість страхового стажу:

у 60 років — не менше 31 року страхового стажу;

у 63 роки — не менше 21 року страхового стажу;

у 65 років — не менше 15 років страхового стажу.

У рамках пенсійної реформи вимоги до кількості страхового стажу будуть щорічно збільшуватися до 2028 року. До цього часу для виходу на пенсію в 60 років знадобиться щонайменше 35 років страхового стажу, у 63 роки — 25 років, а в 65 років — 15 років страхового стажу.

Якщо до 65 років людина не встигла накопичити хоча б 15 років страхового стажу, вона не зможе оформити пенсію. Однак пенсіонер має можливість отримати державну соціальну допомогу для тих, хто не має права на пенсію. Розмір таких виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (у 2024 році він становить 2361 гривню), і середньодушовим доходом сім'ї за останні шість місяців.

Максимальна сума допомоги не повинна перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних громадян, який становить 3028 гривень на 2024 рік. Для отримання цієї допомоги пенсіонеру необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання із заявою та відповідним пакетом документів:

декларацією про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (у разі потреби);

копією рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

копією рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

копією документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якої не призначено);

копією довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідченням біженця або посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, посвідкою на постійне проживання або посвідкою на тимчасове проживання (за потреби);

копією довідки про реєстрацію місця проживання.

Заяву на виплати разом із пакетом документів потрібно подавати кожні півроку, однак на період воєнного часу така допомога продовжується автоматично, без звернення пенсіонера.

Нагадаємо, Кабмін у проєкті держбюджету на 2025 рік пропонує списувати невикористані кошти з карток пенсіонерів до бюджету.

30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.