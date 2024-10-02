Пенсионеры с недостаточным стажем будут получать выплаты: сколько заплатят

Максимальная сумма помощи не должна превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен по состоянию на 2024 год.

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Для того чтобы оформить пенсию в Украине, необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Тем не менее, лица с меньшим количеством стажа также могут претендовать на государственные выплаты. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В 2024 году для оформления пенсии необходимо иметь следующее количество страхового стажа:

в 60 лет — не менее 31 года страхового стажа;

в 63 года — не менее 21 года страхового стажа;

в 65 лет — не менее 15 лет страхового стажа.

В рамках пенсионной реформы требования к количеству страхового стажа будут ежегодно увеличиваться до 2028 года. К этому времени для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 35 лет страхового стажа, в 63 года — 25 лет, а в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

Если к 65 годам человек не успел накопить хотя бы 15 лет страхового стажа, он не сможет оформить пенсию. Однако пенсионер имеет возможность получить государственную социальную помощь для тех, кто не имеет права на пенсию. Размер таких выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (в 2024 году он составляет 2361 гривну), и среднедушевым доходом семьи за последние шесть месяцев.

Максимальная сумма помощи не должна превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных граждан, который составляет 3028 гривен на 2024 год. Для получения этой помощи пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства с заявлением и соответствующим пакетом документов:

декларацией о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, по форме, утвержденной приказом Минсоцполитики (в случае необходимости);

копией решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);

копией решения о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун);

копией документа, подтверждающего полномочия представителя заведения, выполняющего функции опекуна над лицом (для недееспособного лица, опекун которого не назначен);

копией справки о взятии на учет внутри перемещенного лица, удостоверением беженца или удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, видом на постоянное проживание или вида на временное проживание (при необходимости);

копией справки о регистрации места жительства.

Заявление на выплаты вместе с пакетом документов нужно подавать каждые полгода, однако на период военного времени такая помощь продлевается автоматически, без обращения пенсионера.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает списывать неиспользованные средства с карточек пенсионеров в бюджет.

30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.