Пенсии в Украине: сколько будет получать пенсионер, у которого менее 15 лет стажа

Достижение 65 лет не гарантирует, что государство будет выплачивать гражданину социальную помощь. Для этого нужно будет доказать, что человек малообеспеченный и не имеет других источников для существования.

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Если гражданин Украины не имеет 15 лет трудового стажа, то по достижении 65 лет он может претендовать на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, которая составляет 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом пишет издание "На пенсии".

Сейчас указанный прожиточный минимум составляет 2361 гривну, а 30% от этой суммы — 708 грн. Однако, отмечают журналисты, согласно украинскому законодательству, размер выплат не может быть меньше, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

"Если у человека нет других доходов, то государство будет дотягивать размер социальной помощи до 2361 гривны. По сути, таким же является и минимальный размер обычной пенсии по возрасту", — говорится в материале.

Авторы материала отметили, что соответствующая выплата назначается не всегда, ведь нужно будет доказать, что человек малообеспеченный и не имеет других источников для существования.

То есть достижение 65 лет не гарантирует, что государство безусловно будет осуществлять такую выплату, а назначается она не органами пенсионного фонда, а органами социальной защиты населения.

Условия назначения помощи людям, которые не имеют права на пенсию из-за нехватки стажа являются следующими:

лицо должно достичь 65 лет или иметь инвалидность и при этом не иметь права на пенсию, то есть необходимого стажа;

лицо не получает ни одного вида пенсии или любую другую государственную социальную выплату, например, по инвалидности или страховые выплаты за вред, причиненный здоровью на производстве;

лицо малообеспеченное (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Журналисты уточнили, что выплата назначается на основании декларации о доходах и имуществе за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением помощи. А сама декларация заполняется с учетом справок о доходах каждого члена семьи.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает списывать неиспользованные средства с карточек пенсионеров в бюджет.

30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.