Пенсії в Україні: скільки отримуватиме пенсіонер, у якого менш як 15 років стажу

Досягнення 65 років не гарантує, що держава виплачуватиме громадянину соціальну допомогу. Для цього потрібно буде довести, що людина малозабезпечена і не має інших джерел для існування.

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Якщо громадянин України не має 15 років трудового стажу, то після досягнення 65 років він може претендувати на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, яка становить 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це пише видання "На пенсії".

Наразі зазначений прожитковий мінімум становить 2361 гривню, а 30% від цієї суми — 708 грн. Проте, зазначають журналісти, згідно з українським законодавством, розмір виплат не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

"Якщо в людини немає інших доходів, то держава дотягуватиме розмір соціальної допомоги до 2361 гривні. По суті, таким же є і мінімальний розмір звичайної пенсії за віком", — йдеться у матеріалі.

Автори матеріалу наголосили, що відповідна виплата призначається не завжди, адже потрібно буде довести, що людина малозабезпечена і не має інших джерел для існування.

Тобто досягнення 65 років не гарантує, що держава безумовно здійснюватиме таку виплату, а призначається вона не органами пенсійного фонду, а органами соціального захисту населення.

Умови призначення допомоги людям, які не мають права на пенсію через брак стажу є наступними:

особа повинна досягти 65 років або мати інвалідність і при цьому не мати права на пенсію, тобто необхідного стажу;

особа не отримує жодного виду пенсії або будь-яку іншу державну соціальну виплату, наприклад, по інвалідності або страхові виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю на виробництві;

особа малозабезпечена (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

Журналісти уточнили, що виплата призначається на підставі декларації про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги. А сама декларація заповнюється з урахуванням довідок про доходи кожного члена родини.

Нагадаємо, Кабмін у проєкті держбюджету на 2025 рік пропонує списувати невикористані кошти з карток пенсіонерів до бюджету.

30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.