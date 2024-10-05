Українці мають право на надбавку до пенсії: хто отримає від 300 до майже 600 гривень

На вікову доплату до пенсії можуть розраховувати не всі українці. Зокрема, її не отримають ті, чий загальний розмір виплат перевищує 10 340,35 грн.

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Деякі українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії. Йдеться про тих громадян, які досягли певного віку. Детальніше про це повідомили в пресслужбі Головного управління ПФУ в Полтавській області у Facebook.

Пенсіонери отримують надбавку від дня досягнення певного віку, тобто не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона може бути виплачена не повністю.

"Наприклад, 6 вересня пенсіонеру виповнилося 70 років, пенсію він отримує 17 числа. У вересні він отримає пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення 70-ти років (у зазначеному випадку — з 6 вересня). Відтак перша виплата буде неповною, а вже у жовтні пенсіонер зможе отримати 300 гривень", — йдеться у повідомленні.

У ПФУ наголосили, що крім віку, є ще одна умова отримання доплати. Зокрема, на неї мають право ті українці, загальний розмір виплат яких не перевищує 10 340,35 грн.

Громадяни, яким понад 80 років, встановлена доплата до пенсії в розмірі до 500 гривень з 1 квітня 2020 року. Проте через весняну індексацію у 2022 році ця сума зросла до 570 гривень.

З 1 жовтня 2021 року вікову доплату в розмірі 400 гривень отримують пенсіонери від 75 років. Після індексації в березні ця сума зросла до 456 гривень.

"Увага! При індексації пенсій у березні 2023 року розміри зазначених доплат не переглядалися та залишилися на тому ж самому рівні", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що поточний мінімальний розмір пенсії в Україні — 2361 гривню, проте фактичний прожитковий мінімум становить 7200 гривень.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Проте особи з меншою кількістю стажу можуть отримати певні виплати.