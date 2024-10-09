Для пенсий по возрасту в Украине установлены лимиты: сколько можно получить

В зависимости от возраста, стажа и того, работает получатель или нет, к минимальной пенсии могут начислять доплаты.

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В Украине размер пенсии по возрасту определяется на основе страхового стажа и заработной платы, но не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В 2024 году минимальная пенсия составляет 2361 грн. Максимальная пенсия, в свою очередь, ограничена 10-кратным прожиточным минимумом, что устанавливает лимит на уровне 23 610 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Скорее всего, минимальный и максимальный размеры пенсии по возрасту останутся неизменными и в 2025 году, так как правительство в проекте государственного бюджета предложило "заморозить" социальные стандарты, включая прожиточный минимум.

Тем не менее, в зависимости от возраста, стажа и трудовой деятельности получателя, к минимальной пенсии могут добавляться доплаты. В результате для некоторых категорий украинцев фактический размер минимальной пенсии (с учетом доплат) может превышать прожиточный минимум. В частности, минимальная пенсия не может быть ниже 3370 грн в месяц для:

украинцев 65 лет и старше, которые уже не работают и имеют стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

лиц в возрасте 80 лет и более, которые накопили не меньше 25 лет (мужчины) и 20 лет стажа (женщины).

У украинцев в возрасте от 70 до 79 лет, при наличии стажа не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, минимальная пенсия составит чуть меньше — 3240 грн. Аналогичную минимальную сумму получают лица в возрасте 75-79 лет с трудовым стажем 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно.

Для пенсионеров младше 70 лет, имеющих стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины), минимальная пенсия составит 2980 грн с учетом всех надбавок, независимо от их трудовой активности. Такая же минимальная пенсия начисляется и людям с инвалидностью первой группы, вне зависимости от возраста и стажа.

К сентябрю 2024 года средняя пенсия в Украине увеличилась до 5816 грн, что на 73 грн больше за последние три месяца. При этом украинец со средней зарплатой может рассчитывать на пенсию в размере всего 4745 грн. Если же учитывать минимальную зарплату, то и размер пенсии будет минимальным — 2361 грн.

Максимальные пенсии в Украине, как правило, получают государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты, ученые и другие категории граждан, которые имели высокий доход и значительный трудовой стаж. Эти выплаты включают все возможные надбавки, доплаты, повышения и целевую помощь. При этом важно отметить, что дополнительные выплаты для лиц с особыми заслугами перед государством не учитываются в максимальном размере пенсии.

Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что текущий минимальный размер пенсии в Украине — 2361 гривну, однако фактический прожиточный минимум составляет 7200 гривен.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако лица с меньшим количеством стажа могут получить определенные выплаты.