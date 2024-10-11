Пенсионеры могут получить шесть выплат авансом: как это сделать

Действующее законодательство разрешает, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу пенсия, назначенная в Украине, может выплачиваться авансом.

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В Украине в определенных случаях пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий сразу. Это касается тех, кто планирует выезд за границу на постоянное жительство. Об этом говорится в публикации ПФУ.

Согласно законодательству, при выезде пенсионера на постоянное место жительства за границу, пенсия, назначенная в Украине, выплачивается за шесть месяцев вперед. Для этого пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление, начиная с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации по месту проживания.

Гражданам, планирующим выезд за границу, необходимо лично обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту постоянного проживания и предоставить следующие документы:

заявление (установленного образца);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, либо паспортный документ иностранца, либо документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Финансовая поддержка пенсионерам, выезжающим на постоянное место жительства за рубеж, предоставляется Пенсионным фондом через перечисление средств на текущий счет получателя в уполномоченном банке.

В Украине насчитывается 10,8 млн вкладчиков (это 39% экономически активного населения, остальные либо работают в теневой экономике, либо не трудоустроены). По последним данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата, с которой уплачиваются взносы, составляет 15 433 грн (по состоянию на март).

Количество пенсионеров на июнь достигло 10,26 млн человек. Единый социальный взнос составляет 22% от зарплаты. Значительная часть этих средств (но не вся) направляется на пенсии. Однако, даже если представить, что все 22% пойдут на финансирование Пенсионного фонда, этого хватит лишь на среднюю пенсию в размере около 3,5 тыс. грн.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.