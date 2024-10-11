Українці можуть отримати майже 1 000 грн доплати до пенсії: кому заплатять надбавку

Додаткові виплати можуть отримати пенсіонери, які потребують стороннього догляду.

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Частина пенсіонерів може отримати спеціальну надбавку до пенсії. Така допомога надається тим особам, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Надбавка для осіб, які потребують стороннього догляду, передбачена Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду" та відповідною постановою уряду. Нині розмір цієї допомоги становить 944 гривні.

На таку надбавку можуть розраховувати пенсіонери, які:

мають пенсію за віком;

проживають самі;

досягли віку 80 років;

потребують стороннього догляду за станом здоров'я.

Щоб отримати таку доплату, громадянину необхідно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду. Також потрібно документально підтвердити право на виплату, надавши, зокрема, медичний висновок.

Також пенсіонер має надати до Пенсійного фонду такі документи:

паспорт;

виписку з ПФУ про те, що особа ще не має надбавки за догляд;

реєстраційний номер платника податків.

Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що поточний мінімальний розмір пенсії в Україні — 2 361 гривня, однак фактичний прожитковий мінімум становить 7 200 гривень.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Однак особи з меншою кількістю стажу можуть отримати певні виплати.