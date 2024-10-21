Когда коммунальные превышают 20% дохода: эксперт объяснил, какую сумму должно покрывать государство (видео)

Эксперт Олег Устенко отметил, что экономика государства не работает должным образом, когда субсидия выдается постоянно всем.

Related video

Когда сумма к оплате за коммунальные услуги превышает среднемесячный доход семьи более чем на 20%, семья имеет право оформить жилищную субсидию, чтобы разницу оплатило государство. Об этом сказал в эфире "Киев24" экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Есть части в нашем законодательстве, которые предусматривают, что если общие коммунальные платежи составляют более 20% от дохода домохозяйства, то соответственно государство должно дотировать все, что превышает этот уровень", — пояснил экономист.

К примеру, если семья из двух человек имеет среднемесячный доход 20 тысяч гривен, то 20% от этой суммы составляют 4 тысячи гривен. В случае, когда коммунальные услуги превышают 4 тысячи, разницу должно покрыть государство. То есть, если такой семье придут платежки на 5 тысяч гривен, они имеют право получить компенсацию в размере 1 тысячи гривен.

Украинцы имеют право на компенсацию, если коммунальные услуги составляют более 20% дохода, говорит эксперт

При этом на вопрос об угрозе повышения коммунальных тарифов эксперт ответил, что из-за того, что цена для предприятий и для населения отличается, может возникать дефицит государственного бюджета.

"Никогда и ни одна экономика не будет работать, если ты ее будешь постоянно субсидировать. То есть не может быть такого, что выдается всегда всем субсидия. Если всем выдается субсидия, то это означает, что есть какая-то существенная проблема вообще с экономикой государства", — отметил Олег Устенко.

Напомним, 19 октября адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что делать украинцам, которые задолжали большие суммы за теплоснабжение. Он советует украинцам обратиться к теплокоммунэнерго с заявлением о реструктуризации долга. Для этого нужно иметь деньги на минимальный платеж. По словам адвоката, обычно компания идет на встречу клиенту и дает разрешение на отсрочку.

Стоит также напомнить, 17 октября СМИ сообщали, что коммунальные услуги могут подорожать в 2025 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в следующем году после отмены моратория на повышение тарифов. Стоимость должна постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.