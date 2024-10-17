Коммуналка может подорожать в 2025 году: что известно

После отмены моратория тарифы будут постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.

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Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в 2025 году. Стоимость может вырасти несмотря на мораторий на повышение этих тарифов, который действует во время войны. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Так, после отмены моратория тарифы будут постепенно расти до уровня, оправданного экономически. Основными факторами данного роста являются трудности в энергетическом секторе и нехватка средств в государственном бюджете. В то же время действующий мораторий временно удерживает рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как изменятся цены на газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев сообщил, что рыночная цена на газ составляет около 15 гривен за кубометр, тогда как для населения она составляет 7,96 гривны за кубометр. Разница в тарифах временно покрывается за счет государственного бюджета.

Существенное увеличение цен на газ, которое может почти удвоить тарифы, окажет значительное финансовое давление на многие семьи. Однако это может произойти только после 30 апреля 2025 года и при выполнении определенных условий.

Одним из таких условий является завершение военного положения не позднее 30 ноября 2024 года или отмена Закона, который вводит мораторий на повышение тарифов.

Как изменятся цены на свет

С июля 2024 года украинцы начали замечать рост тарифов на электроэнергию, что отразилось в их счетах. Правительство увеличило фиксированную цену на электроэнергию с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года. Важно отметить, что мораторий на повышение тарифов не касается электроэнергии, и решения о корректировке тарифов принимает именно правительство.

По прогнозам НБУ, в 2025 году тарифы могут вырасти до экономически обоснованного уровня, что вероятно приведет к дальнейшему повышению тарифов на электроэнергию после апреля 2025 года.

Как изменятся цены на воду

В Украине существуют различные правила, касающиеся тарифов на водоснабжение. На горячую воду распространяется мораторий на повышение цен, в то время как для холодной воды таких ограничений нет. В стране отсутствует единый тариф на холодную воду, так как цены различаются в зависимости от региона и поставщика.

В крупных городах тарифы на воду остаются на прежнем уровне, однако в малых населенных пунктах некоторые тарифы уже увеличились или ожидается их рост в ближайшем будущем. В некоторых случаях повышение может составить до 40%.

Есть вероятность, что в 2025 году тарифы на водоснабжение в крупных городах также могут вырасти, поскольку НКРЭКУ рассматривала соответствующие проекты решений.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.