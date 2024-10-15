Украинцам выплатят помощь на оплату коммунальных услуг зимой: как получить

Лица с долгами за жилищно-коммунальные услуги могут остаться без субсидии.

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В условиях текущей войны многие украинцы испытывают потребность в финансовой помощи от государства. Субсидия представляет собой особую форму поддержки, направленную на покрытие расходов на коммунальные услуги. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что документы на получение субсидии можно подавать до 30 ноября. В этом случае помощь будет назначена с 1 октября. Если же документы будут поданы после этой даты, но до 1 декабря, выплаты начнутся с месяца обращения. Кроме того, подавать документы для получения субсидии не обязательно лично в ЦНАП или Пенсионный фонд — это можно сделать онлайн.

С весны 2023 года стал доступен упрощенный способ подачи: достаточно предоставить один короткий документ с данными о членах семьи, а Пенсионный фонд сам соберет всю необходимую информацию.

Граждане, имеющие задолженности по жилищно-коммунальным услугам, могут лишиться субсидии. Если долги возникли в течение трех месяцев, восстановить право на субсидию можно, оплатив задолженность или заключив договор о реструктуризации долга с поставщиками услуг.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.