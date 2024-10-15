Українцям виплатять допомогу на оплату комунальних послуг узимку: як отримати

Особи з боргами за житлово-комунальні послуги можуть залишитися без субсидії.

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В умовах поточної війни багато українців відчувають потребу у фінансовій допомозі від держави. Субсидія являє собою особливу форму підтримки, спрямовану на покриття витрат на комунальні послуги. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, що документи на отримання субсидії можна подавати до 30 листопада. У цьому разі допомогу буде призначено з 1 жовтня. Якщо ж документи буде подано після цієї дати, але до 1 грудня, виплати почнуться з місяця звернення. Крім того, подавати документи для отримання субсидії не обов'язково особисто в ЦНАП або Пенсійний фонд — це можна зробити онлайн.

З весни 2023 року став доступний спрощений спосіб подачі: достатньо надати один короткий документ із даними про членів сім'ї, а Пенсійний фонд сам збере всю необхідну інформацію.

Громадяни, які мають заборгованості за житлово-комунальні послуги, можуть позбутися субсидії. Якщо борги виникли протягом трьох місяців, відновити право на субсидію можна, сплативши заборгованість або уклавши договір про реструктуризацію боргу з постачальниками послуг.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.