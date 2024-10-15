Яку пенсію отримає українець із середньою зарплатою: відома цифра

Середня пенсія в Україні зросла протягом останніх трьох місяців приблизно на 73 грн.

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Внаслідок реформи 2017 року в Україні майбутні пенсії було знижено майже на третину. Наразі українець із середньою зарплатою (18,8 тис. грн) та повним трудовим стажем може розраховувати на пенсію лише у 4,7 тис. грн. Про це йдеться у матеріалі видання "OBOZ.UA".

В Україні за кожен відпрацьований рік нараховується лише 1% від розрахункового заробітку. Проте розрахунковий заробіток істотно нижчий від реального, оскільки він визначається не за останнім роком, а за середнім за три роки. Це означає, що враховується період, коли, наприклад, середні зарплати були значно нижчими.

В результаті, у людини із середньою зарплатою пенсія становить 4 745 грн. Якщо його зарплата становить приблизно 18,8 тис. грн за 35 років стажу, то він також отримає пенсію у розмірі 4 745 грн. Це лише 25,2% від останньої зарплати, у той час як вважається, що достатнім рівнем є близько 40%.

Середня пенсія в Україні збільшилася за останні три місяці приблизно на 73 грн і становить 5 816 грн. У січні 2024 року цей показник дорівнював 5 385 грн. Якщо розглядати зміни за весь час повномасштабної війни, виплати зросли з 3 991 до 5 816 грн. Це означає збільшення на 45,7%, тоді як загальний рівень інфляції за цей період становив 35,5%.

Отже, зростання середньої пенсії має компенсувати збільшення цін на товари та послуги.

Проте мінімальна пенсія з січня 2022 року збільшилася з 1 934 до 2 361 грн., що становить лише 22%. Це означає, що індексація мінімальної пенсії не спромоглася повністю компенсувати інфляцію. В результаті люди, які отримують мінімальну виплату, зазнали найбільших втрат.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше у ПФУ зазначили, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися у разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.