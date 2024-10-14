Деякі пенсіонери можуть отримувати мінімум 8 тис. грн: повний список

Підвищену пенсію можуть отримувати ліквідатори Чорнобильської АЕС, військовослужбовці та особи, які отримали інвалідність унаслідок участі у військових діях.

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Деякі пенсіонери отримують підвищені виплати. Це стосується тих, хто має особливі індивідуальні обставини, як-от статус постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Про це йдеться у пресслужбі ПФУ.

Таким чином, особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС і мають інвалідність першої групи, не можуть отримувати пенсію, нижчу за 8 187 гривень. Для інвалідів другої групи мінімальна сума становить 6 549,98 гривень, а для третьої групи — не менше 5 048 гривень. Для ліквідаторів мінімальні суми пенсій збільшено:

особи з інвалідністю I групи повинні отримувати виплату мінімум 13 376 гривень;

II групи — 10 700 гривень;

III групи — 8 025 гривень.

Також пенсійну виплату мінімум 8 тисяч гривень можуть отримати:

військовослужбовці, які мають інвалідність (сума виплати залежить від розміру грошового забезпечення);

особи, які отримали інвалідність унаслідок участі у воєнних діях (для І групи мінімум — 15 346 гривень, ІІ групи — 12 395 гривень, ІІІ групи — 8 499 гривень).

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.