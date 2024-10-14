Некоторые пенсионеры могут получать минимум 8 тыс. грн: полный список

Повышенную пенсию могут получать ликвидаторы Чернобыльской АЭС, военнослужащие и лица, получившие инвалидность вследствие участия в военных действиях.

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Некоторые пенсионеры получают повышенные выплаты. Это касается тех, кто имеет особые индивидуальные обстоятельства, такие как статус пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.

Таким образом, лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и имеющие инвалидность первой группы, не могут получать пенсию ниже 8 187 гривен. Для инвалидов второй группы минимальная сумма составляет 6 549,98 гривен, а для третьей группы — не менее 5 048 гривен. Для ликвидаторов минимальные суммы пенсий увеличены:

лица с инвалидностью I группы должны получать выплату минимум 13 376 гривен;

II группы – 10 700 гривен;

III группы – 8 025 гривен.

Также пенсионную выплату минимум 8 тысяч гривен могут получить:

военнослужащие, которые имеют инвалидность (сумма выплаты зависит от размера денежного обеспечения);

лица, получившие инвалидность вследствие участия в военных действиях (для І группы минимум – 15 346 гривен, ІІ группы – 12 395 гривен, ІІІ группы – 8 499 гривен).

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.