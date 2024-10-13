Некоторые пенсионеры могут не платить за землю: о чем идет речь

На льготу по уплате налога могут рассчитывать пенсионеры по возрасту. Для ее получения нужно подать заявление в контролирующий орган по местонахождению земельного участка, рассказали в ГНСУ.

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Некоторые украинцы могут не платить земельный налог. В частности, речь идет и о пенсионерах по возрасту. Об этом сообщили в ГНСУ.

Так, речь идет о земельных участках по каждому виду использования в пределах предельных норм, а именно:

не более 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;

в селах не более 0,25 га, в поселках до 0,15 га, в городах не более 0,10 га — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений;

до 0,10 га — для индивидуального дачного строительства;

до 0,01 га — для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,12 га — для садоводства.

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"Физические лица — пенсионеры имеют право на льготу по уплате земельного налога, если они являются пенсионерами по возрасту", — говорится в сообщении.

В ГНСУ добавили, что для получения льготы по уплате земельного налога лицо должно подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка заявление произвольной формы о предоставлении льготы и документы, удостоверяющие право украинца на льготу. В частности, пенсионное удостоверение по возрасту.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.