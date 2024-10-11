В Украине хотят ввести базовую помощь в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров
Ключевой целью введения помощи является борьба с бедностью и поддержка тех, кто особенно нуждается в ней.
В Украине правительство планирует внедрить базовую социальную помощь для наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров. Сообщается, что размер пособия в 4,5 тыс. грн окажет влияние на выплаты для пожилых людей. Об этом говорится в проекте, опубликованном на портале Федерации профсоюзов (ФПУ).
Речь идет об экспериментальном проекте, направленном на оценку его эффективности перед возможным масштабным внедрением. Отмечается, что данная программа ориентирована на следующие категории населения:
- одиноких матерей;
- многодетных и малообеспеченных семей;
- пенсионеров;
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- других граждан, у которых нет достаточного дохода для обеспечения базовых потребностей.
Основной целью введения этой помощи является борьба с бедностью и поддержка наиболее нуждающихся граждан. Размер базовой социальной помощи составляет 4,5 тыс. грн в месяц для первого члена семьи, а для каждого последующего — 70% от этой суммы, что составляет 3,15 тыс. грн.
Сумма пособия будет определяться как разница между общим доходом семьи и базовой величиной на каждого члена семьи. Таким образом, если доход семьи на одного человека ниже установленного минимума, эту разницу компенсируют с помощью соцпомощи.
В правительстве поясняют, что для пенсионеров размер пособия будет зависеть от их страхового стажа. Градация будет следующей:
- до десяти лет стажа — 53% от базовой величины (2,385 тыс. грн);
- от десяти до 20 лет стажа — 62% (2,79 тыс. грн);
- от 20 до 30 лет стажа — 70% (3,15 тыс. грн);
- более 30 лет стажа — 88% (3,96 тыс. грн).
Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.