В Украине хотят ввести базовую помощь в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров

Ключевой целью введения помощи является борьба с бедностью и поддержка тех, кто особенно нуждается в ней.

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В Украине правительство планирует внедрить базовую социальную помощь для наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров. Сообщается, что размер пособия в 4,5 тыс. грн окажет влияние на выплаты для пожилых людей. Об этом говорится в проекте, опубликованном на портале Федерации профсоюзов (ФПУ).

Речь идет об экспериментальном проекте, направленном на оценку его эффективности перед возможным масштабным внедрением. Отмечается, что данная программа ориентирована на следующие категории населения:

одиноких матерей;

многодетных и малообеспеченных семей;

пенсионеров;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

других граждан, у которых нет достаточного дохода для обеспечения базовых потребностей.

Основной целью введения этой помощи является борьба с бедностью и поддержка наиболее нуждающихся граждан. Размер базовой социальной помощи составляет 4,5 тыс. грн в месяц для первого члена семьи, а для каждого последующего — 70% от этой суммы, что составляет 3,15 тыс. грн.

Сумма пособия будет определяться как разница между общим доходом семьи и базовой величиной на каждого члена семьи. Таким образом, если доход семьи на одного человека ниже установленного минимума, эту разницу компенсируют с помощью соцпомощи.

В правительстве поясняют, что для пенсионеров размер пособия будет зависеть от их страхового стажа. Градация будет следующей:

до десяти лет стажа — 53% от базовой величины (2,385 тыс. грн);

от десяти до 20 лет стажа — 62% (2,79 тыс. грн);

от 20 до 30 лет стажа — 70% (3,15 тыс. грн);

более 30 лет стажа — 88% (3,96 тыс. грн).

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.