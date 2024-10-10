Украинцы могут получить денежную помощь в 6 600 грн: кому заплатят пособие

Финансовые выплаты могут получить лишь те украинцы, которые не получали пособия от международных организаций и чьи доходы не превышают 5,4 тыс. грн на человека.

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В Николаевской области продолжается прием заявок на получение финансовой помощи в размере 6,6 тыс. гривен. Эта программа, разработанная управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций, нацелена на поддержку уязвимых групп среди внутренних переселенцев. Об этом сообщила руководительница региональной команды Благотворительного фонда "Право на защиту" Дарья Белая в комментарии изданию "Суспільне".

На финансовую помощь могут претендовать граждане, которые ранее не получали пособия от международных организаций и чьи доходы не превышают 5,4 тысыч гривен на человека. Исключение составляют люди, пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС.

Программой могут воспользоваться, в частности, уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, а именно:

ВПЛ, которые переехали после 24 февраля 2022 года;

лица, вернувшиеся на свои места постоянного проживания после перемещения в другую область/страну;

граждане, которые не перемещались с 24 февраля 2022-го, однако пострадали из-за военных действий.

"Поврежденное или разрушенное имущество, ранение из-за обстрелов, кто-то из близких, к сожалению, погиб, или находится в плену, пропал без вести", — сообщили благотворители.

Так, среди "критериев уязвимости" выделяют:

в семье есть только один из родителей, один или несколько детей в возрасте до 18 лет, пожилой человек от 55 лет;

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких людей пожилого возраста от 55, пожилой человек с одним ребенком/несколькими детьми до 18 лет;

в семье есть люди с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (есть документальное подтверждение).

Важно отметить, что финансовая помощь выделяется один раз на человека.

"Выплата начисляется в 2 220 гривен на одного человека в течение трех месяцев, то есть выплата будет составлять 6 660 гривен", — сообщили в благотворительном фонде.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.