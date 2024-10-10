Українці можуть отримати грошову допомогу у 6 600 грн: кому виплатять

Фінансові виплати можуть отримати лише ті українці, які не отримували допомоги від міжнародних організацій і чиї доходи не перевищують 5,4 тис. грн на людину.

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У Миколаївській області триває прийом заявок на отримання фінансової допомоги в розмірі 6,6 тис. гривень. Ця програма, розроблена управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй, націлена на підтримку вразливих груп серед внутрішніх переселенців. Про це повідомила керівниця регіональної команди Благодійного фонду "Право на захист" Дар'я Біла в коментарі виданню "Суспільне".

На фінансову допомогу можуть претендувати громадяни, які раніше не отримували допомоги від міжнародних організацій і чиї доходи не перевищують 5,4 тисячі гривень на людину. Виняток становлять люди, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Програмою можуть скористатися зокрема й вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб, а саме:

ВПО, які переїхали після 24 лютого 2022 року;

особи, які повернулися на свої місця постійного проживання після переміщення в іншу область/країну;

громадяни, які не переміщалися з 24 лютого 2022-го, проте постраждали через військові дії.

"Пошкоджене або зруйноване майно, поранення через обстріли, хтось із близьких, на жаль, загинув, або перебуває в полоні, зник безвісти", — повідомили благодійники.

Серед "критеріїв уразливості" виділяють такі:

у сім'ї є тільки один із батьків, один або кілька дітей віком до 18 років, літня людина від 55 років;

сім'ю очолює один самотній або кілька самотніх людей похилого віку від 55, літня людина з однією дитиною/кількома дітьми до 18 років;

у сім'ї є люди з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання);

сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (є документальне підтвердження).

Важливо зазначити, що фінансова допомога виділяється один раз на людину.

"Виплата нараховується у 2 220 гривень на одну особу протягом трьох місяців, тобто виплата становитиме 6 660 гривень", — повідомили в благодійному фонді.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.