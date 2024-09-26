Постраждалі від війни можуть отримати грант на відновлення бізнесу: як це зробити

Фінансова допомога спрямована на запуск або відновлення господарської діяльності.

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Незважаючи на війну, ініційовану Російською Федерацією, в Україні продовжують діяти грантові програми. Домогосподарства, які постраждали від конфлікту, можуть отримати гранти від міжнародних донорів у восьми областях. Про це йдеться у пресслужбі Мінреінтеграції.

У відомстві наголосили, що програму здійснює Представництво Естонської ради у справах біженців в Україні, а фінансування здійснюють Генеральний директорат цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європи (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) і Міністерство закордонних справ Естонії.

"Фінансова допомога спрямована на запуск або відновлення господарської діяльності в таких галузях: тваринництво, рослинництво, бджільництво, городництво, приготування харчових продуктів, надання послуг, пошиття або ремонт одягу, ремесла", — ідеться в повідомленні.

Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства в таких регіонах:

Дніпропетровської області: Синельниківський район, Покровська та Васильківська громади;

Донецької області: Покровський район, Добропільська громада;

Запорізької області: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади;

Кіровоградської області;

Миколаївської області: Миколаївський район, Шевченківська та Вільшанська громади;

Полтавської області: Кременчуцький район, Кременчуцька громади та Миргородський район, Миргородська громада;

Харківської області: Чугуївський район, Зміївська та Новопокровська громади, а також Ізюмський район, Барвінківська та Слобожанська громади;

Черкаської області.

У Мінреінтеграції роз'яснили, що відібрані домогосподарства зможуть отримати грант у розмірі від 26 000 до 36 000 гривень для купівлі товарів і послуг, спрямованих на розширення виробництва та/або отримання прибутку.

Заповнити заявку можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що, згідно з новим законом, працівників зможуть звільняти за порушення "правил поведінки". Верховна Рада подолала вето президента України й ухвалила з урахуванням його пропозицій проєкт закону №7731, який раніше критикували через пункт, що зобов'язує працівників повідомляти про "зв'язки" з людьми в окупації.