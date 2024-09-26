Пострадавшие от войны могут получить грант на возобновление бизнеса: как это сделать

Финансовая помощь направлена на запуск или возобновление хозяйственной деятельности.

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Несмотря на войну, инициированную Российской Федерацией, в Украине продолжают действовать грантовые программы. Домохозяйства, пострадавшие от конфликта, могут получить гранты от международных доноров в восьми областях. Об этом говорится в пресс-службе Минреинтеграции.

В ведомстве подчеркнули, что программу осуществляет Представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине, а финансирует Генеральный директорат гражданской защиты и гуманитарной помощи Европы (DG ECHO), Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (BHA/USAID) и Министерством иностранных дел Эстонии.

"Финансовая помощь направлена на запуск или возобновление хозяйственной деятельности в таких отраслях: животноводство, растениеводство, пчеловодство, огородничество, приготовление продуктов питания, предоставление услуг, пошив или ремонт одежды, ремесла", — говорится в сообщении.

Подать заявку на участие в программе могут домохозяйства в таких регионах:

Днепропетровской области: Синельниковский район, Покровская и Васильковская громады;

Донецкой области: Покровский район, Добропольская громада;

Запорожской области: Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская громады;

Кировоградской области: Николаевской области: Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская громады;

Полтавской области: Кременчугский район, Кременчугская громады и Миргородский район, Миргородская громада;

Харьковской области: Чугуевский район, Змиевская и Новопокровская громады, а также Изюмский район, Барвенковская и Слобожанская громады.

В Минреинтеграции разъяснили, что отобранные домохозяйства смогут получить грант в размере от 26 000 до 36 000 гривен для покупки товаров и услуг, направленных на расширение производства и/или получение прибыли.

Заполнить заявку можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, обязывающего работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.