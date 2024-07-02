Работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения": о чем говорится в новом законе

Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, который обязывал работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.

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В конце июня Верховная Рада приняла закон №7731 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов". Этот законопроект зарегистрировали еще в сентябре 2022 года. Его авторами являются депутаты от фракции "Слуга народа". После принятия закона 25 апреля представители восьми правозащитных организаций в Украине призвали президента Владимира Зеленского ветировать законопроект, содержание которого ко второму чтению "существенно изменилось" и содержало положение о "предоставлении работниками информации об имеющихся у них связях с физическими лицами, которые находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины". Законопроект изменили, сейчас "РБК-Украина" рассказывает, что изменится в Украине после вступления его в силу.

Основное о проекте закона

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Галина Третьякова, Сергей Швец, Анатолий Остапенко, Артем Черноморов, Сергей Козырь, Андрей Клочко и Анна Личман.

Владимир Зеленский подписал документ 26 июня, а уже на следующий день проект закона был опубликован в газете "Голос Украины".

Согласно заключительным положением, закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования — 27 сентября 2024 года (кроме пункта 2, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования).

Что меняет закон

Согласно пояснительной записке, проект закона №7731 был разработан с целью урегулирования на законодательном уровне трудовых отношений для защиты национальных интересов в условиях вооруженной агрессии против Украины.

"В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия. Особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры. В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, которые могут повредить предприятию или стране", — пояснил член комитета ВРУ нардеп Тарас Тарасенко.

Законопроект предлагает внести ряд изменений в Кодекс законов о труде Украины.

Часть 1 статьи 40 "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя" — дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины.

невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных частью второй статьи 142 настоящего Кодекса. При этом в статье 142 "Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине" говорится о том, что трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Они утверждаются трудовыми коллективами по представлению работодателя и выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) на основе типовых правил.

В некоторых отраслях экономики Украины для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине.

Дополнить часть 1 статьи 46 "Отстранение от работы" и предоставить работодателям право отстранения работников от работы при условии:

появления на работе в нетрезвом состоянии;

появления на работе в состоянии наркотического или токсического опьянения;

отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охраны;

проведения служебной проверки работодателем, который отнесен к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектов или операторов критической инфраструктуры;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

При этом отстранение от работы руководителей предприятий, учреждений и организаций военным командованием допускается в случаях, определенных законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Статью 142 (после части первой) документ предлагает дополнить двумя новыми частями следующего содержания:

составляющей правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности, об обязательствах работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией

установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным

В Верховной Раде уточнили, что в целом законопроектом предлагается обязательное введение правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для государства и на объектах критической инфраструктуры.

Эти правила будут предусматривать:

предоставление работниками информации об имеющихся у них связях с физическими лицами на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;

обязательства работников не разглашать информацию с ограниченным доступом.

Напомним, в январе Фокус писал, как в Министерстве экономики хотят обновить Трудовой кодекс. Ведь действующий Кодекс формировался в условиях ориентации на индустриальную экономику и существования системных крупных предприятий, которые были флагманами экономики. С тех пор ситуация изменилась.