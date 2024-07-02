Працівників зможуть звільняти за порушення "правил поведінки": про що йдеться в новому законі

Верховна Рада подолала вето президента України та схвалила з урахуванням його пропозицій проєкт закону №7731, який раніше критикували через пункт, який зобов’язував працівників повідомляти про "зв’язки" з людьми в окупації.

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Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила закон №7731 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань". Цей законопроєкт зареєстрували ще у вересні 2022 року. Його авторами є депутати від фракції "Слуга народу". Після ухвалення закону 25 квітня представники восьми правозахисних організацій в Україні закликали президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт, зміст якого до другого читання" суттєво змінився" і містив положення про "надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, які знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України". Законопроєкт змінили, нині "РБК-Україна" розповідає, що зміниться в Україні після набуття ним чинності.

Основне про проєкт закону

Ініціатором законопроєкту виступила група народних депутатів: Галина Третьякова, Сергій Швець, Анатолій Остапенко, Артем Чорноморов, Сергій Козир, Андрій Клочко та Ганна Лічман.

Володимир Зеленський підписав документ 26 червня, а вже наступного дня проєкт закону було опубліковано в газеті "Голос України".

Згідно з прикінцевими положенням, закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування — 27 вересня 2024 року (крім пункту 2, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування).

Що змінює закон

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону №7731 було розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних інтересів в умовах збройної агресії проти України.

"В умовах війни необхідно створювати нові межі для того, щоб роботодавці могли гарантувати безпеку підприємства. Особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству чи країні", — пояснив член комітету ВРУ нардеп Тарас Тарасенко.

Законопроєкт пропонує внести низку змін до Кодексу законів про працю України.

Частину 1 статті 40 "Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця" — доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:

набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації в частині положень, передбачених частиною другою статті 142 цього Кодексу. При цьому у статті 142 "Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну" йдеться про те, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Вони затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

У деяких галузях економіки України для окремих категорій працівників діють статути й положення про дисципліну.

Доповнити частину 1 статті 46 "Відсторонення від роботи" й надати роботодавцям право відсторонення працівників від роботи за умови:

появи на роботі в нетверезому стані;

появи на роботі у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та/або об'єктів чи операторів критичної інфраструктури;

в інших випадках, передбачених законодавством.

При цьому відсторонення від роботи керівників підприємств, установ та організацій військовим командуванням допускається у випадках, визначених законом України "Про правовий режим воєнного стану".

Статтю 142 (після частини першої) документ пропонує доповнити двома новими частинами такого змісту:

складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією

встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим

У Верховній Раді уточнили, що в цілому законопроєктом пропонується обов'язкове введення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для держави та на об'єктах критичної інфраструктури.

Ці правила передбачатимуть:

надання працівниками інформації про наявні у них зв'язки з фізичними особами на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;

зобов'язання працівників не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.

Нагадаємо, у січні Фокус писав, як у Міністерстві економіки хочуть оновити Трудовий кодекс. Адже чинний Кодекс формувався в умовах орієнтації на індустріальну економіку та існування системних великих підприємств, які були флагманами економіки. Відтоді ситуація змінилась.