Гранты на высшее образование: кто и как может их получить

Предоставление государственных грантов на образование осуществляется в рамках реализации экспериментального проекта, который принят на 2 года.

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Студенты из Украины имеют возможность получить государственные гранты для получения высшего образования. Это решение Кабинета министров Украины начало действовать с середины июля. Об этом сообщили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

Государственный грант на первый год обучения по конкретной образовательной программе может быть выдан соискателю образования, который:

зачислен на первый год обучения: в учебное заведение по результатам конкурсного отбора на получение высшего образования на основании конкурсного балла не ниже 170 баллов по двум предметам;

имеет заключенный договор об обучении с учебным заведением;

начал обучение (приступил к занятиям) согласно графику образовательного процесса.

Государственный грант на второй и последующие годы обучения может быть выдан кандидату на образование, который:

имеет заключенный договор об обучении с учебным заведением;

выполнил индивидуальный учебный план за предыдущий год;

не имеет задолженности по оплате за обучение.

Соискатель, обучающийся на первом курсе, подает заявление на получение государственного гранта в Министерство образования и науки через свой личный электронный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (далее — Единая база) с 5 сентября по 31 октября в год поступления.

Соискатель, получивший государственный грант на первый год обучения и обучающийся на втором или последующих курсах, имеет возможность подать заявление в Министерство образования и науки о продлении гранта. Это можно сделать через личный электронный кабинет соискателя в Единой базе в период с 1 по 30 сентября текущего учебного года.

Какие основания прекращения гранта

Грант могут прекратить предоставление при условии подачи соответствующего заявления, а также:

перевода на обучение на "бюджетные" места в этом же учебном заведении;

перевода с дневной (дуальной) формы на другие формы получения высшего образования в этом же учебном заведении;

отчисления, если не будет возобновление на обучение в течение 30 календарных дней с даты отчисления;

выявления недостоверной информации в заявлении (других документах) соискателя образования о предоставлении государственного гранта (продолжение предоставления государственного гранта).

Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, обязывающего работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.