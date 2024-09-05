Гранты на высшее образование: кто и как может их получить
Предоставление государственных грантов на образование осуществляется в рамках реализации экспериментального проекта, который принят на 2 года.
Студенты из Украины имеют возможность получить государственные гранты для получения высшего образования. Это решение Кабинета министров Украины начало действовать с середины июля. Об этом сообщили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".
Государственный грант на первый год обучения по конкретной образовательной программе может быть выдан соискателю образования, который:
- зачислен на первый год обучения: в учебное заведение по результатам конкурсного отбора на получение высшего образования на основании конкурсного балла не ниже 170 баллов по двум предметам;
- имеет заключенный договор об обучении с учебным заведением;
- начал обучение (приступил к занятиям) согласно графику образовательного процесса.
Государственный грант на второй и последующие годы обучения может быть выдан кандидату на образование, который:
- имеет заключенный договор об обучении с учебным заведением;
- выполнил индивидуальный учебный план за предыдущий год;
- не имеет задолженности по оплате за обучение.
Соискатель, обучающийся на первом курсе, подает заявление на получение государственного гранта в Министерство образования и науки через свой личный электронный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (далее — Единая база) с 5 сентября по 31 октября в год поступления.
Соискатель, получивший государственный грант на первый год обучения и обучающийся на втором или последующих курсах, имеет возможность подать заявление в Министерство образования и науки о продлении гранта. Это можно сделать через личный электронный кабинет соискателя в Единой базе в период с 1 по 30 сентября текущего учебного года.
Какие основания прекращения гранта
Грант могут прекратить предоставление при условии подачи соответствующего заявления, а также:
- перевода на обучение на "бюджетные" места в этом же учебном заведении;
- перевода с дневной (дуальной) формы на другие формы получения высшего образования в этом же учебном заведении;
- отчисления, если не будет возобновление на обучение в течение 30 календарных дней с даты отчисления;
- выявления недостоверной информации в заявлении (других документах) соискателя образования о предоставлении государственного гранта (продолжение предоставления государственного гранта).
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