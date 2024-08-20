Украинские переселенцы могут получить до 114 тыс. грн: кому выплачивают деньги

Эти средства выдают в качестве гранта — они могут быть использованы для закупки материалов, оборудования или оплаты услуг, таких как консалтинг или настройка техники.

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Переселенцы и пострадавшие от войны предприниматели из Харьковской и Днепропетровской областей имеют возможность получить гранты в размере до 114 тысяч гривен для старта или возобновления бизнеса. Заявки на получение помощи принимаются до 21 августа 2024 года. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для многих внутренних перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, пострадавших от войны, возможность начать или восстановить собственный бизнес становится важным шагом на пути к стабилизации их жизни.

Швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation запустила грантовую программу для поддержки предпринимателей в Харьковской и Днепропетровской областях. Этот конкурс входит в программу содействия экономической устойчивости Украины (ERP).

К участию в конкурсе приглашаются предприниматели, которые планируют или уже ведут свою деятельность в Харькове, Харьковской области, Днепре и Днепропетровской области. Приоритет отдается тем, кто стал внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) после 24 февраля 2022 года, а также тем, кто испытывает финансовую или социальную уязвимость, или планирует работать в отдельном помещении, которое уже имеется в наличии.

строительные и ремонтные работы (сантехника, электричество, монтажные работы, ремонт техники);

автосервис;

издательско-полиграфическое дело;

уборка и услуги по стирке;

заведения быстрого питания;

пошив или ремонт одежды или обуви;

сфера красоты.

Каждый победитель конкурса может получить грант в размере до 114 тысяч гривен. Эти средства можно использовать для приобретения материалов, оборудования или оплаты услуг, таких как консалтинг и настройка техники.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить аппликационную форму, а также придать необходимый пакет документов. В них входит:

форма бизнес-плана;

сканированная копия справки ВПЛ (при наличии);

фото или видео бизнеса, видеовизитка по бизнес-идее;

дополнительные документы, которые могут быть преимуществом: рекомендательные письма, грамоты, награды, награды и т.д.

Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, обязывающего работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.