Українські переселенці можуть отримати до 114 тис. грн: кому виплачують гроші
Ці кошти видають як грант — їх можна використати для закупівлі матеріалів, обладнання або оплати послуг, як-от консалтинг або налаштування техніки.
Переселенці та постраждалі від війни підприємці з Харківської та Дніпропетровської областей мають можливість отримати гранти в розмірі до 114 тисяч гривень для старту або відновлення бізнесу. Заявки на отримання допомоги приймаються до 21 серпня 2024 року. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Для багатьох внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і громадян, які постраждали від війни, можливість розпочати або відновити власний бізнес стає важливим кроком на шляху до стабілізації їхнього життя.
Швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation запустила грантову програму для підтримки підприємців у Харківській та Дніпропетровській областях. Цей конкурс входить до програми сприяння економічній стійкості України (ERP).
До участі в конкурсі запрошуються підприємці, які планують або вже ведуть свою діяльність у Харкові, Харківській області, Дніпрі та Дніпропетровській області. Пріоритет надається тим, хто став внутрішньо переміщеною особою (ВПО) після 24 лютого 2022 року, а також тим, хто відчуває фінансову або соціальну вразливість, або планує працювати в окремому приміщенні, що вже наявне.
- будівельні та ремонтні роботи (сантехніка, електрика, монтажні роботи, ремонт техніки);
- автосервіс;
- видавничо-поліграфічна справа;
- прибирання та послуги з прання;
- заклади швидкого харчування;
- пошиття або ремонт одягу чи взуття;
- сфера краси.
Кожен переможець конкурсу може отримати грант у розмірі до 114 тисяч гривень. Ці кошти можна використати для придбання матеріалів, обладнання або оплати послуг, як-от консалтинг і налаштування техніки.
Для участі в конкурсі необхідно заповнити аплікаційну форму, а також надати необхідний пакет документів. До них входить:
- форма бізнес-плану;
- сканована копія довідки ВПО (за наявності);
- фото або відео бізнесу, відеовізитка щодо бізнес-ідеї;
- додаткові документи, які можуть бути перевагою: рекомендаційні листи, грамоти, відзнаки, нагороди, відзнаки тощо.
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