Українські переселенці можуть отримати до 114 тис. грн: кому виплачують гроші

Ці кошти видають як грант — їх можна використати для закупівлі матеріалів, обладнання або оплати послуг, як-от консалтинг або налаштування техніки.

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Переселенці та постраждалі від війни підприємці з Харківської та Дніпропетровської областей мають можливість отримати гранти в розмірі до 114 тисяч гривень для старту або відновлення бізнесу. Заявки на отримання допомоги приймаються до 21 серпня 2024 року. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для багатьох внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і громадян, які постраждали від війни, можливість розпочати або відновити власний бізнес стає важливим кроком на шляху до стабілізації їхнього життя.

Швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation запустила грантову програму для підтримки підприємців у Харківській та Дніпропетровській областях. Цей конкурс входить до програми сприяння економічній стійкості України (ERP).

До участі в конкурсі запрошуються підприємці, які планують або вже ведуть свою діяльність у Харкові, Харківській області, Дніпрі та Дніпропетровській області. Пріоритет надається тим, хто став внутрішньо переміщеною особою (ВПО) після 24 лютого 2022 року, а також тим, хто відчуває фінансову або соціальну вразливість, або планує працювати в окремому приміщенні, що вже наявне.

будівельні та ремонтні роботи (сантехніка, електрика, монтажні роботи, ремонт техніки);

автосервіс;

видавничо-поліграфічна справа;

прибирання та послуги з прання;

заклади швидкого харчування;

пошиття або ремонт одягу чи взуття;

сфера краси.

Кожен переможець конкурсу може отримати грант у розмірі до 114 тисяч гривень. Ці кошти можна використати для придбання матеріалів, обладнання або оплати послуг, як-от консалтинг і налаштування техніки.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити аплікаційну форму, а також надати необхідний пакет документів. До них входить:

форма бізнес-плану;

сканована копія довідки ВПО (за наявності);

фото або відео бізнесу, відеовізитка щодо бізнес-ідеї;

додаткові документи, які можуть бути перевагою: рекомендаційні листи, грамоти, відзнаки, нагороди, відзнаки тощо.

Раніше повідомлялося, що, згідно з новим законом, працівників зможуть звільняти за порушення "правил поведінки". Верховна Рада подолала вето президента України й ухвалила з урахуванням його пропозицій проєкт закону №7731, який раніше критикували через пункт, що зобов'язує працівників повідомляти про "зв'язки" з людьми в окупації.