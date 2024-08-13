В Україні з'являться нові програми підтримки для молоді: що зміниться

Уже у вересні запрацює нова програма грантів на власну справу для громадян віком до 25 років.

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В Україні з вересня 2024 року почнуть діяти нові державні програми підтримки молоді. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час форуму "Вільні мріяти".

Зокрема, восени набудуть чинності зміни до програми єОселя.

"Сьогодні в нас уже є державні програми, які працюють і будуть працювати ще активніше в інтересах молоді", зазначив президент під час виступу. Для українців та українок до 25 років буде передбачено зменшення першого внеску до 10%. Це справді хороша іпотечна програма. У ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів та правоохоронців і 7% річних для інших категорій", — зазначив голова держави.

Також у вересні для української молоді буде запущено нову програму грантів на суму 150 тис. грн для старту або розвитку власної справи, деталі якої представить уряд. Крім того, почне діяти програма освітніх грантів для абітурієнтів. До того ж, за його словами, з вересня стартує нова грантова програма для молодих українців та українок до 25 років, спрямована на підтримку підприємництва.

"Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Усі деталі будуть представлені нашим урядом", — зазначив президент.

Третім пунктом, за його словами, є освіта та освітні гранти. З вересня 2024 року почне діяти програма підтримки абітурієнтів. Президент зазначив, що уряд планує поступово збільшувати фінансування цієї та інших програм підтримки української молоді. Такі програми мають ставати дедалі численнішими.

"Будьте з Україною, будьте в Україні і нехай Україна завжди перемагає", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на думку експертів демографічні проблеми будуть в Україні основними після війни, тому потрібно починати їх вирішувати вже зараз.

Як раніше писав Фокус, внаслідок проблем на ринку праці в Мінсоцполітики закликали роботодавців активніше залучати до роботи жінок та осіб з інвалідністю.