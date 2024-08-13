В Украине появятся новые программы поддержки для молодежи: что изменится

Уже в сентябре заработает новая программа грантов на собственное дело для граждан в возрасте до 25 лет.

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В Украине с сентября 2024 года начнут действовать новые государственные программы поддержки молодежи. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время форума "Вільні мріяти".

В частности, осенью вступят в силу изменения в программу єОселя.

"Сегодня у нас уже есть государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи", отметил президент во время выступления. Для украинцев и украинок до 25 лет будет предусмотрено уменьшение первого взноса до 10%. Это действительно хорошая ипотечная программа. В нем предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей и правоохранителей и 7% годовых для других категорий", – отметил глава государства.

Также в сентябре для украинской молодежи будет запущена новая программа грантов на сумму 150 тыс. грн для старта или развития собственного дела, детали которой представит правительство. Кроме того, начнет действовать программа образовательных грантов для абитуриентов. Вдобавок, по его словам, с сентября стартует новая грантовая программа для молодых украинцев и украинок до 25 лет, направленная на поддержку предпринимательства.

"Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством", – отметил президент.

Третьим пунктом, по его словам, является образование и образовательные гранты. С сентября 2024 года начнет действовать программа поддержки абитуриентов. Президент отметил, что правительство планирует постепенно увеличивать финансирование этой и других программ поддержки украинской молодежи. Такие программы должны становиться все более многочисленными.

"Будьте с Украиной, будьте в Украине и пусть Украина всегда побеждает", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что по мнению экспертов демографические проблемы будут в Украине основными после войны, поэтому нужно начинать их решать уже сейчас.

Как ранее писал Фокус, вследствие проблем на рынке труда в Минсоцполитики призвали работодателей активнее привлекать к работе женщин и лиц с инвалидностью.