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Демография и демократия. Восемь больших задач для Украины

Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован выделил те задачи, решением которых должна заниматься Украина прямо сейчас.

Владислав Рашкован
Владислав Рашкован
Заместитель исполнительного директора МВФ
eye 55
Украина, флаг, будущее
Фото: pexels.com | Будущее Украины закладывается уже сейчас
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Мне кажется, что перед нами сейчас одновременно стоят несколько важных больших задач:

  1. Выиграть войну против агрессора, включая обеспечение гарантий безопасности и справедливости (через международный трибунал для преступников) после войны и получение компенсаций для восстановления страны.
  2. Пока страна воюет, обеспечивать наличие финансовых ресурсов (в том числе от доноров) для поддержания макрофинансовой стабильности в стране и для fast recovery.
  3. Построить устойчивую и эффективную институциональную архитектуру для полноценного восстановления страны.
  4. Обеспечить верховенство права в Украине.
  5. Провести структурные и институциональные экономические реформы для модернизации страны и общества и более устойчивой и инновационной экономики.
  6. Понять, что демографические проблемы будут основными после войны и начать их решать уже сейчас.
  7. Обеспечить более устойчивую демократизацию общества и развитие гражданского общества.
  8. Построить основы для ускорения вступления в ЕС (и НАТО).
победа, война, Украина, флаг, будущее Fullscreen
Одержать победу — это далеко не все, что предстоит сделать Украине
Фото: Getty Images

Что я упустил?

Какой из этих задач занимаетесь именно вы?

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