Украина после войны: сколько миллиардов понадобится на восстановление страны

По словам Владимира Зеленского, россияне разрушили энергетические станции, сеть образовательных учреждений, культурные центры и музеи, церкви и объекты различной инфраструктуры.

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Ликвидация последствий войны с Россией и послевоенное восстановление будет стоить нашему государству около 400 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо в Гааге, 4 мая 2023 года.

По его словам, оккупантами были разрушены энергетические станции, сеть образовательных учреждений, культурные центры и музеи, церкви и объекты различной инфраструктуры. Владимир Зеленский отметил, что до сих пор существует проблема с действующим законодательством в других странах относительно конфискации и передачи российских замороженных активов для их использования для восстановления нашей страны.

На видео с 15:29

Глава государства напомнил, что Бельгия собирается передать Украине замороженные российские активы на сумму 58 миллиарда евро но, по словам Зеленского, этих денег не хватит для восстановления.

"Потому что, даже согласно недавней оценке Всемирного банка, нам нужно более 400 миллиардов. Это реальная статистика. Но мы не знаем, что происходит на временно оккупированных территориях, какой там уровень разрушений", — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина просит страны-союзники и Европейскую комиссию найти механизм, который позволит передать нашему государству замороженные российские активы.

Напомним, в начале апреля 2023 года замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил в интервью "Obserwator Finansowy", что прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ сейчас оцениваются почти в 140 миллиардов долларов.

По его словам, это 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины. Он также отметил, что из-за войны страну покинули 8 миллионов граждан, что составляет более 20% населения до полномасштабного вторжения.