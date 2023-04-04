"Драматические цифры": в НБУ оценили потери Украины от войны с Россией

По оценкам НБУ, сокращение ВВП Украины за 2022 год составило 30%. Такой результат свидетельствует о том, что бизнес, власть и украинский народ быстро приспособились к новым условиям.

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Прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ сейчас оцениваются почти в 140 миллиардов долларов. Об этом 4 апреля 2023 года заявил в интервью изданию "Obserwator Finansowy" замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

По его словам, сумма в 140 миллиардов долларов — 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины. Он также отметил, что из-за войны из страны были вынуждены уехать 8 миллионов граждан, что составляет более 20% населения до полномасштабного вторжения.

"Это драматические цифры, но экономика все еще жива. Мы видим некоторую адаптацию экономики к новым условиям и фактически в этом году ожидаем, что у нас будет хоть какой-то небольшой, но медленный рост в 0,3% ВВП", — отметил Сергей Николайчук.

Он также добавил, что по оценкам НБУ, сокращение ВВП Украины за 2022 год составило 30%. Такой результат свидетельствует о том, что бизнес, власть и украинский народ быстро приспособились к новым условиям.

"Но, конечно, результаты были бы еще лучше, но, к сожалению, в четвертом квартале Украина столкнулась с непрерывными террористическими атаками со стороны России на нашу энергетическую инфраструктуру, что также стало дополнительным бременем для нашей экономики", — подчеркнул он.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт, отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые выпускали все отрасли экономики в течение года. Показатель валового продукта отражает "стоимость" экономики, а также то, как она развивается или деградирует.

Все налаживается? Что происходит с ВВП Украины в 2023 году

Несколько недель назад в Министерстве экономики заявили, что падение ВВП снизилось на 26% (±2%), так что показатели улучшились, если сравнивать с январем 2023 года — 32% (±2%). В ведомстве подчеркивают, что улучшения происходят на фоне возрастающей экономической активности.

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля", — подчеркнули в Минэкономики.

Кроме того, у бизнеса появился оптимизм после того, как Украине удалось победить в энергетической войне с Россией. На фоне этого бизнес активизировал свою работу. Так, в феврале, если сравнивать с январем, произошло улучшение ситуации в промышленном производстве, поскольку заметно снизился дефицит электроэнергии после запуска девяти атомных блоков.

Ранее Фокус писал, что будет с инфляцией в Украине в 2023 году. Так, в феврале глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что инфляционные процессы замедлятся уже весной. Этому будет способствовать жесткая монетарная политика НБУ, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса.