"Драматичні цифри": в НБУ оцінили втрати України від війни з Росією

За оцінками НБУ, скорочення ВВП України за 2022 рік становило 30%. Такий результат свідчить про те, що бізнес, влада та український народ швидко пристосувалися до нових умов.

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Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ зараз оцінюються майже в 140 мільярдів доларів. Про це 4 квітня 2023 року заявив в інтерв'ю виданню "Obserwator Finansowy" заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

За його словами, сума 140 мільярдів доларів — 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України. Він також зазначив, що через війну з країни були змушені виїхати 8 мільйонів громадян, що становить понад 20% населення до повномасштабного вторгнення.

"Це драматичні цифри, але економіка все ще жива. Ми бачимо деяку адаптацію економіки до нових умов і фактично цього року очікуємо, що в нас буде хоч якесь невелике, але повільне зростання ВВП на 0,3%", — зазначив Сергій Ніколайчук.

Він також додав, що за оцінками НБУ, скорочення ВВП України за 2022 рік склало 30%. Такий результат свідчить про те, що бізнес, влада та український народ швидко пристосувалися до нових умов.

"Але, звичайно, результати були б ще кращими, але, на жаль, у четвертому кварталі Україна зіткнулася з безперервними терористичними атаками з боку Росії на нашу енергетичну інфраструктуру, що також стало додатковим тягарем для нашої економіки", — наголосив він.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, які випускали всі галузі економіки протягом року. Показник валового продукту відбиває "вартість" економіки, і навіть те, як розвивається чи деградує.

Все налагоджується? Що відбувається з ВВП України у 2023 році

Кілька тижнів тому в Міністерстві економіки заявили, що падіння ВВП знизилося на 26% (±2%), тому показники покращилися, якщо порівнювати із січнем 2023 року — 32% (±2%). У відомстві наголошують, що покращення відбуваються на тлі зростання економічної активності.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалася з огляду на суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки поновленню роботи всіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого", — наголосили в Мінекономіки.

Крім того, у бізнес-середовищі з'явився оптимізм після того, як Україні вдалося перемогти в енергетичній війні з Росією. На тлі цього бізнес активізував свою роботу. Так, у лютому, якщо порівнювати із січнем, сталося покращення ситуації у промисловому виробництві, оскільки помітно знизився дефіцит електроенергії після запуску дев'яти атомних блоків.

Раніше Фокус писав, що буде з інфляцією в Україні 2023 року. Так, у лютому голова Нацбанку Андрій Пишний розповів, що інфляційні процеси сповільняться вже навесні. Цьому сприятиме жорстка монетарна політика НБУ, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу.