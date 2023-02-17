Чому інфляція сповільниться навесні 2023 року: в НБУ назвали головні чинники

За словами голови НБУ Андрія Пишного, до 2025 року інфляція в Україні впритул наблизиться до цільового діапазону 4-6%, що дозволить економіці утриматися від подальшого падіння.

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Інфляція в Україні 2023 року почне знижуватися з весни. Сприяють цьому жорстка монетарна політика Нацбанку, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу. Про це у своїй колонці для видання "Європейська правда" повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Стримуватиме зростання цін і все ще слабкий споживчий попит, який в умовах дефіциту електроенергії переорієнтується на термінові потреби", — написав він.

За словами Андрія Пишного, інфляційний прогноз на 2023 рік від НБУ — зниження до 18,7%. 2024 року інфляція сповільниться до 10,4%, а 2025-го — до 6,7%. Значить, рівень інфляції впритул наблизиться до цільового діапазону 4-6%. На тлі цього, як зазначив голова Нацбанку, регулятор не планує змінювати свою інфляційну ціль, а щоб прогноз був реалізований, облікова ставка ще довго зберігатиметься на рівні 25%

"Саме такий діапазон є оптимальним, щоб, із одного боку, запобігти швидкому знецінюванню заощаджень, а з іншого — дати можливість економіці працювати й розвиватися", — наголосив Андрій Пишний.

Скільки грошей потрібно для української економіки у 2023 році

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва вважає, що українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд доларів фінансової підтримки.

Партнери вже розробляють програму підтримки уряду України, більшу частину грошей нададуть США та Європейський Союз.

"Щоб ви розуміли, Україні потрібно від 40 до 48 млрд доларів зовнішньої фінансової підтримки цього року, щоб країна могла функціонувати", — розповіла Крісталіна Георгієва на всесвітньому урядовому саміті в Дубаї у лютому.

Водночас вона зазначила, що влада України успішно справляється з кризою в економіці на тлі війни — пенсії та зарплати в державному секторі сплачуються, інфляція перебуває нижче 30%, хоча в деяких країнах в умовах війни вона іноді сягала 100%.

У липні 2022-го асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз заявляв, що, з економічної точки зору, про зниження ставки НБУ взагалі не може йтися, а ось про підвищення варто замислитися.

"І (така облікова ставка НБУ, — Фокус ) не виконує функції боротьби з інфляцією, тому що й нижче за очікувану інфляцію, і трансмісійний механізм дуже повільно працює, тому що війна. Облікова ставка 25%, справді, тут і зараз здається якимось дуже половинчастим рішенням", — говорив Євген Дубогриз.

Як повідомляв Фокус, у 2023 році Нацбанк може ухвалити рішення відмовитися від фіксованого на міжбанківському валютному ринку курсу.