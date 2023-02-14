Доведеться почекати: у НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 році

Повертати плаваючий курс в умовах війни будуть дуже поступово, щоб не спровокувати "ралі" на валютному ринку. Але про конкретні терміни скасування фіксованого курсу в НБУ поки що говорити не готові.

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У Національному банку України вже розробляють дорожню карту для поступового ослаблення валютних обмежень, запроваджених практично відразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в лютому 2022 року. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, передумови повернення плаваючого курсу можуть з'явитися ще до закінчення періоду високих ризиків безпеки.

"Водночас повернення до "плавання" не означатиме "ралі" на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим і керованим під час створення відповідних передумов", — розповів він.

Сергій Ніколайчук підкреслив, що Нацбанк залишається прихильником плаваючого курсу, а в поточних умовах — "керовано плаваючим". Для цього потрібні передумови, найважливішою серед яких є поява альтернативного до фіксованого курсу "номінального якоря для економіки", показника інфляції.

Другий фактор — це низька чутливість валютного ринку до різних ситуацій. Ще однією причиною може бути краща збалансованість ринку. Водночас НБУ не виключає, що зніме деякі обмеження на купівлю населенням валюти в банках.

"Із одного боку, розширення можливостей населення купувати валюту в банках призведе до того, що в нас буде додатковий тиск на резерви. З іншого боку, у нас буде звуження цього спреду. Отже, є певне спотворення ринку, якого хотілося б позбутися, але ціна може бути надто високою", — зазначив Сергій Ніколайчук.

Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, зараз він становить 36,5686 грн. У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцненням долара США щодо інших валют.

На початку січня 2023 року директор департаменту монетарної політики й економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський заявив, що регулятор поки не збирається відмовлятися від фіксованого курсу долара.

Також нагадаємо, що Нацбанк розширив можливості для страхових компаній щодо сплати страхових платежів у межах договорів перестрахування, які укладалися з перестраховиками-нерезидентами. Із 14 лютого в компаній буде можливість переказувати рахунки за кордон за умови включення до Переліку страховиків.