Бути чи не бути: у Нацбанку розповіли, за яких умов повернуть плаваючий курс

Повернення до плаваючого курсу відбудеться рано чи пізно, але буде поступовим. При цьому в Нацбанку вважають, що наразі передумов до цього немає, але ситуація на валютному ринку уважно відстежується.

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Повернення до плаваючого курсу в Україні можливе, але поки що в НБУ не бачать дисбалансів, пов'язаних із фіксацією обмінного курсу. Про це розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимир Лепушинський.

Він пояснив головну перевагу в тому, що зараз в Україні діє плаваючий курс, що дозволяє не накопичувати дисбаланси в економіці. А оскільки значних дисбалансів поки що немає, то й підстав для скасування фіксованого курсу долара також немає.

При цьому фахівець наголосив, що важливо помітити момент, коли ситуація зміниться, і від фіксації обмінного курсу буде більше недоліків, ніж переваг.

"Момент повернення до плаваючого курсу пов'язаний не стільки з якимись календарними датами, скільки з передумовами. Це станеться тоді, коли валютний ринок матиме більше можливостей для самозбалансування і пошуку рівноваги, коли буде альтернативний якір для стабілізації очікувань. До повномасштабного вторгнення цю роль відігравала інфляція", — розповів Володимир Лепушинський.

Він також зазначив, що валютний ринок перебуває під впливом багатьох факторів і подій, тому складно спрогнозувати момент, коли відбудеться перехід від фіксованого до плаваючого обмінного курсу.

"Тим більше, що скоріше за все це відбуватиметься поступово", — додав Лепушинський.

Що з курсом в українських банках

Тим часом, в українських великих банках долар 17 січня можна купити за таким курсом:

ПриватБанк — 39,75 грн/дол;

Ощадбанк — 40,250 грн/дол;

Райффайзен Банк — 40,0 грн/дол;

Укргазбанк — 40,2 грн/дол;

ПУМБ — 40,00 грн/дол.

Нагадаємо, в липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25% і тепер становить 36,5686 грн. У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США щодо інших валют.

А на початку грудня минулого року голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу гривні.