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Економіка

Бути чи не бути: у Нацбанку розповіли, за яких умов повернуть плаваючий курс

Фіксований курс, курс валют, курс, що плаває, Нацбанк
Коли українцям повернуть плаваючий курс валют

Повернення до плаваючого курсу відбудеться рано чи пізно, але буде поступовим. При цьому в Нацбанку вважають, що наразі передумов до цього немає, але ситуація на валютному ринку уважно відстежується.

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Повернення до плаваючого курсу в Україні можливе, але поки що в НБУ не бачать дисбалансів, пов'язаних із фіксацією обмінного курсу. Про це розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимир Лепушинський.

Він пояснив головну перевагу в тому, що зараз в Україні діє плаваючий курс, що дозволяє не накопичувати дисбаланси в економіці. А оскільки значних дисбалансів поки що немає, то й підстав для скасування фіксованого курсу долара також немає.

При цьому фахівець наголосив, що важливо помітити момент, коли ситуація зміниться, і від фіксації обмінного курсу буде більше недоліків, ніж переваг.

"Момент повернення до плаваючого курсу пов'язаний не стільки з якимись календарними датами, скільки з передумовами. Це станеться тоді, коли валютний ринок матиме більше можливостей для самозбалансування і пошуку рівноваги, коли буде альтернативний якір для стабілізації очікувань. До повномасштабного вторгнення цю роль відігравала інфляція", — розповів Володимир Лепушинський.

Він також зазначив, що валютний ринок перебуває під впливом багатьох факторів і подій, тому складно спрогнозувати момент, коли відбудеться перехід від фіксованого до плаваючого обмінного курсу.

"Тим більше, що скоріше за все це відбуватиметься поступово", — додав Лепушинський.

Що з курсом в українських банках

Тим часом, в українських великих банках долар 17 січня можна купити за таким курсом:

  • ПриватБанк — 39,75 грн/дол;
  • Ощадбанк — 40,250 грн/дол;
  • Райффайзен Банк — 40,0 грн/дол;
  • Укргазбанк — 40,2 грн/дол;
  • ПУМБ — 40,00 грн/дол.

Нагадаємо, в липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25% і тепер становить 36,5686 грн. У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США щодо інших валют.

А на початку грудня минулого року голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу гривні.