Быть или не быть: в Нацбанке рассказали, при каких условиях вернут плавающий курс

Возврат к плавающему курсу произойдет рано или поздно, но будет постепенным. При этом в Нацбанке считают, что сейчас предпосылок к этому нет, но ситуация на валютном рынке внимательно отслеживается.

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Возврат к плавающему курсу в Украине возможен, но пока в НБУ не видят дисбалансов, связанных с фиксацией обменного курса. Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский.

Он объяснил главное преимущество в том, что сейчас в Украине действует плавающий курс — это позволяет не накапливать дисбалансы в экономике. А поскольку значительных дисбалансов пока нет, то и оснований для отмены фиксированного курса доллара тоже нет.

При этом специалист подчеркнул, что важно заметить момент, когда ситуация изменится, и от фиксации обменного курса будет больше недостатков, чем преимуществ.

"Момент возврата к плавающему курсу связан не столько с какими-либо календарными датами, сколько с предпосылками. Это произойдет тогда, когда валютный рынок будет иметь больше возможностей для самосбалансирования и поиска равновесия., когда будет альтернативный якорь для стабилизации ожиданий. До полномасштабного вторжения эту роль играла инфляция", — рассказал Владимир Лепушинский.

Он также отметил, что валютный рынок находится под влиянием многих факторов и событий, поэтому сложно спрогнозировать момент, когда произойдет переход от фиксированного к плавающему обменному курсу.

"Тем более что, скорее всего, будет происходить постепенно", — добавил Лепушинский.

Что с курсом в украинских банках

Тем временем, в украинских крупных банках доллар 17 января можно купить по такому курсу:

ПриватБанк — 39,75 грн/долл;

Ощадбанк — 40,250 грн/долл;

Райффайзен Банк — 40,0 грн/долл;

Укргазбанк — 40,2 грн/долл;

ПУМБ — 40,00 грн/долл.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25% и теперь он составляет 36,5686 грн. В ведомстве объяснили это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепление доллара США по отношению к другим валютам.

А в начале декабря прошлого года глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Нацбанк может отказаться от фиксированного курса гривны.