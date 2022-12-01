Валюта на замке: когда в НБУ могут отменить фиксированный курс доллара

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, фиксированный курс доллара ввели не навсегда, но отказываться от этой стратегии сейчас — неуместно.

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Спустя 9 месяцев после полномасштабного вторжения России в Украине все еще не видят оснований для отмены фиксированного курса доллара. Об этом изданию Forbes заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Общая позиция ключевого персонала НБУ — фиксированный курс еще должен играть определенное время свою роль. И я ее поддерживаю", — отметил он.

По его словам, фиксированный курс доллара ввели не навсегда: рано или поздно от этой стратегии откажутся, но сейчас плавающий курс вводить неуместно.

"Рано или поздно мы вернемся и к плавающему курсу, и к инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно", — подчеркнул глава НБУ.

Андрей Пышный также отметил, что принципиальных разногласий с МВФ по этому вопросу нет.

Как долго курс будет заморожен

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью для "Интерфакс-Украина" заявлял, что официальный курс доллара будет замороженным как минимум до завершения военного положения в Украине.

Он также добавил, что такой переход и восстановление продлится определенное время, и будет происходить очень осторожно и постепенно. Нацбанк будет делать это для того, чтобы избежать резких изменений и потрясений экономической системы.

Тем временем негативным итогом падения уровня платежеспособности бизнес-клиентов банков по итогам трех кварталов 2022 года стал рост портфелей проблемных кредитов в банках (NPL). Именно плохие кредиты могут серьезно пошатнуть надежность банков, среди которых не так и много действительно устойчивых. Об этом, в частности, идет речь в новой статье Фокуса "Деньги во тьме. Насколько устойчивы банки и готовы ли они сохранить деньги клиентов".

Ранее Фокус писал, что с января по октябрь 2022 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков составила 7,4 млрд грн. Тогда как за тот же период 2021 года – 51,4 млрд грн.