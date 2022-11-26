Деньги во тьме. Насколько устойчивы банки и готовы ли они сохранить деньги клиентов

С января по октябрь банки Украины заработали 7,37 млрд грн. В условиях войны и блэкаута на уровень надежности банков влияют проблемные кредиты, вопросы оптимизации расходов, кадровый голод и отсутствие перспективы возобновления кредитования.

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Военное положение, обстрелы городов и сел, регулярные воздушные тревоги и отсутствие стабильного энергоснабжения – вот минимум факторов, которые влияют как на жизнь граждан воюющей с агрессором Украины, так и на украинские банки. Впрочем, несмотря на сложнейшую экономическую ситуацию, в банках точно все не так уж плохо. Ведь за все время с начала вторжения РФ в Украину с рынка были выведены всего два банка с портфелем вкладов физлиц выше миллиарда гривен. Это харьковский Мегабанк, где портфель средств физлиц на момент выведения с рынка составлял 4,28 млрд грн. И запорожский банк "Січ", где на момент отнесения к неплатежеспособным объем средств клиентов составил 3,07 млрд грн, из которых средства граждан – 1,24 млрд грн. Почти все клиенты упавших банков уже получили компенсацию в рамках выплат через Фонд гарантирования вкладов физлиц.

"Банки подошли к кризису со значительным запасом ликвидности и капитала, операционно устойчивыми и эффективными, имели планы действий на случай неблагоприятных событий. Доверие вкладчиков сохранилось: объемы средств на счетах населения и бизнеса выросли в первые недели после начала войны. Но сейчас этот рост остановился. Несмотря на то, что ликвидность не вызывает беспокойства, риск ликвидности все еще может реализоваться во время войны, так что игнорировать его нельзя", — отметил в комментарии Фокусу заместитель председателя правления банка "Пивденный" Максим Цымбал.

Прибыльные и не очень. Как банки зарабатывают во время войны и в чем главные риски

Первые три квартала 2022 года для банков прошли сложно, однако довольно успешно, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"Только 8 банков из 67-ми являются операционно убыточными, остальные имеют операционную прибыль, то есть, могут финансировать свои расходы за счет доходов от ценных бумаг, кредитов, комиссий и торговли валютой и ценными бумагами", — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

ТОП-10 прибыльных банков Украины*

Банк Прибыль, млрд. грн. 1 ПриватБанк 13,83 2 Ощадбанк 2,71 3 Райффайзен Банк 2,39 4 Укрсиббанк 2,10 5 Ситибанк 1,50 6 Универсал Банк 0,87 7 Пивденный 0,34 8 Айбокс Банк 0,29 9 Восток 0,16 10 Банк Кредит Днепр 0,14

*на 1.10.2022

Источник: НБУ

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий говорит, что банки получили ожидаемо дополнительные убытки вследствие войны, которые не связаны с актуализацией кредитных и операционных рисков. Одной из причин убытков банков по итогам трех кварталов стали существенные суммы отчислений в резервы, которые банки формируют под ожидаемые проблемные кредиты.

"Всего за девять месяцев отчисления в резервы составили 99 млрд грн., 94% были сформированы после начала войны. Вместе с тем, показатели операционной деятельности – довольно позитивные. Процентные доходы зафиксировали исторический максимум – 20,2 млрд грн – и выросли в годовом измерении на 40%. Это привело и к рекордному показателю чистого процентного дохода – 13,9 млрд грн, который в годовом измерении вырос на 35%", — объяснил Сергей Колодий.

ТОП-10 убыточных банков Украины*

Банк Убыток, млрд. грн. 1 Укрэксимбанк -7,91 2 Альфа-Банк -4,32 3 Укргазбанк -3,36 4 ПроКредит Банк -1,43 5 Идея Банк -0,23 6 Правэкс-Банк -0,19 7 Индустриалбанк -0,17 8 Пиреус Банк -0,13 9 Кредит Европа Банк -0,92 10 Первый Инвестиционный Банк -0,09

*на 1.10.2022

Источник: НБУ

Евгений Дубогрыз говорит, что в банковском секторе сегодня – рекордная ликвидность. Для клиентов банков это – отличная новость, поскольку именно уровень ликвидности банка говорит о том, насколько способны финучреждения выполнять свои обязательства перед вкладчиками, то есть, выплачивать клиентам средства со счетов срочных и бессрочных вкладов.

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И все же говорить о том, что у банков – все прекрасно, было бы неосторожно. Для банков и сейчас есть ряд определенных рисков. Евгений Дубогрыз подчеркивает: главный риск – это потеря процентных доходов от кредитов тем заемщикам, чей бизнес пострадал от войны и чьи доходы значительно упали.

"Этот риск уже реализован. Но большинство банков смогли компенсировать это падение за счет увеличения доходов от вложений в ценные бумаги. Прежде всего, в депозитные сертификаты НБУ, где доходность резко выросла, как только Нацбанк повысил учетную ставку до 25%. Сейчас это существенный источник доходов банковской системы – около 25% процентных доходов и более 35% чистого процентного дохода приходится именно на доходы от депосертификатов НБУ", — отмечает Евгений Дубогрыз. Фактически, вместо заработка на кредитовании, в 2022 году банки сосредоточились на получении дохода от вложений в депозитные сертификаты Нацбанка.

[ + – ] Банки по итогам трех кварталов накопили достаточно ликвидности, чтобы вести расчеты с вкладчиками Фото: Flickr

В целом, в банках отмечают достаточно сложные три квартала военного 2022 года (и, вероятно, таким же сложным станет и четвертый).

"Главной опасностью были риски оттока пассивов. Но, к счастью, риск не оправдался. Вторым шоком для банков стало ухудшение платежной дисциплины заемщиков. Добавило трудностей и июньское решение НБУ повысить учетную ставку до 25% — это привело к необходимости, как минимум, пересмотреть текущие планы для большинства банков. Кроме того, с начала года банковской системе пришлось решить немало операционных проблем: от перемещения наличности до жесткой оптимизации расходов, обеспечения стабильной работы в условиях дефицита кадров из-за отъезда сотрудников за рубеж. Самая большая сложность была в том, что все вопросы нужно было решать одномоментно и немедленно", — отмечает Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.

Деньги есть – кредитов нет. Почему банки слабо выдают кредиты и каковы перспективы

Итак, на данном этапе у банков – высокий уровень ликвидности. Однако есть проблема: полученные в виде депозитов средства банкам некуда вкладывать – большинство кредитных программ остановлено, и даже те клиенты, что ранее получали регулярные овердрафты и кредиты на пополнение капитала, сейчас не получают финансирования. Причина – нестабильная ситуация в экономике, не слишком много компаний-клиентов внушают уверенность банкам в том, что смогут погасить кредитную задолженность.

"В четвертом квартале банки ожидают ограниченное возобновление спроса на кредиты бизнесу. Третий квартал подряд респонденты проведенного НБУ опроса банков отмечают значительное усиление кредитных стандартов для клиентов. На это повлияли ухудшение общей экономической активности, негативные курсовые и инфляционные ожидания. Уровень одобрения заявок на кредиты бизнесу снизился", — говорит Максим Цымбал.

По словам Ивана Свитека, и спрос, и готовность банков выдавать кредиты существенно снизились.

"Сейчас что-либо прогнозировать невозможно. Например, обстрелы энергетической инфраструктуры, которые Россия начала 10 октября, привели к серьезному ухудшению экономической ситуации в Украине. Это объективная ситуация: многие бизнесы не могут работать при отсутствии электрики. Это напрямую влияет на финансовый результат и платежеспособность", — отметил Иван Свитек.

Негативным итогом падения платежеспособности бизнес-клиентов банков стал рост портфелей проблемных кредитов в банках (NPL). По словам Максима Цымбала, ухудшение качества кредитных портфелений – следствие глубокого экономического кризиса.

"Банки с июня 2022 года начали постепенное признание NPL. В целом по системе NPL вырос на 26,7% на начало войны и по состоянию на 1.10.2022 составляет 33,6%", — говорит Максим Цымбал.

[ + – ] В 2022 году кредиты выдаются слабо, однако агросектор регулярно поддерживался банками через программу "5-7-9%" Фото: Укринформ

"NPL растут и будут расти далее. Объемы неработающих кредитов с начала года увеличились на 54 млрд грн или на 16%. Банки очень неохотно признают кредиты неработающими, хотя часто сами признаются, что не знают реального финансового состояния и перспектив работы многих своих заемщиков – по регуляциям НБУ, кредиты таким заемщикам должны считаться как NPL. Но банки, за редким исключением, формально относятся к выполнению требований по оценке кредитных рисков и работе с проблемными активами, желая "тянуть до последнего" с признанием убытков", — отмечает Евгений Дубогрыз.

Банки обладают средствами для кредитования. Но неопределенность в экономике и падение платежеспособности клиентов не позволяют им наращивать кредитование

Что касается перспектив кредитования банками бизнеса, то сейчас клиенты банков (юрлица) могут рассчитывать лишь на государственные кредитные программы. Речь идет, конечно, о программе "5-7-9%". Евгений Дубогрыз напомнил: за счет этой программы удалось весной профинансировать посевную и обеспечить урожай. "Кроме кредитования госпредприятий и кредитов по госпрограммам, как "5-7-9%", — краткосрочные перспективы пессимистичны. Сохраняется высокая неопределенность по поводу развития экономики. Атаки РФ на энергетику лишь увеличивают эту неопределенность, сложно оценить риски и последствия, и кредитованию это не способствует. Кредитование может быть там, где есть гарантии возврата выданных средств – то есть там, где действуют государственные программы", — объяснил Евгений Дубогрыз.

Отключения света и банкинг. Как блэкаут влияет на банки, и будут ли новые банкроты

Для банков отключения электроэнергии все чаще ведут к невозможности обслуживания клиентов в отделениях сети.

"Приехала в центр города в отделение за справкой с мокрой печатью, попала на тревогу и отключение света одновременно. Два часа прождала, в итоге постучала, прокричала через дверь – "Что со справкой?". Попросили вернуться через пол часа. Света у них не было, но справку напечатали и отдали", — рассказала клиентка одного из крупных банков Валентина Розенко.

Если с выдачей справки банки еще справиться могут, то при условии отсутствия электроэнергии длительное время большинство отделений не будут обслуживать клиентов – выпускать новые карты, принимать деньги для погашения кредитов, зачислять средства на счета. Не смогут работать без электропитания и банкоматы. Лучше ситуация в онлайн-банкинге, так как большинство банков свои серверы оборудовали системами резервного питания, а у многих банков данные находятся в облаке.

В Нацбанке 24 ноября сообщили: банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, оказывает денежные сервисы бизнесу и гражданам.

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"Банки эффективно применяют заранее разработанные планы непрерывной деятельности и регулярно обновляют их, учитывая результаты моделирования различных сценариев реализации операционного риска. Национальный банк находится в постоянном диалоге с банками, производит оценку текущей ситуации на предмет имеющихся и потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать необходимыми инструментами", — объяснили в Нацбанке.

В НБУ говорят, что для непрерывной деятельности банков в условиях перебоев с электроснабжением важны следующие факторы:

резервирование мощностей центров обработки данных (ЦОД), обеспечивающих функционирование банковских систем и клиентских приложений;

наличие резервных каналов связи;

обеспечение инкассации отделений банков и торговых предприятий в условиях роста спроса на наличные деньги.

В НБУ подчеркнули: из-за разрушения энергетической инфраструктуры страны в результате ракетных ударов врага значительно увеличились как риски временных перебоев в обслуживании клиентов в банковских отделениях из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии, так и угроза полной невозможности банков работать в результате длительного отсутствия электроснабжения (блэкаута). Потому НБУ вместе с крупнейшими банками внедряют план мер по обеспечению непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения.

[ + – ] Системно важные банки, среди которых - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк, ОТП Банк, ПриватБанк - создают дежурные отделения, что работают при отключениях света Фото: Общественная служба новостей

"Системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения", — проинформировали в Нацбанке.

Увы, длительный блэкаут в Украине способен негативно повлиять на банковскую систему. Так как, кроме ограниченного обслуживания клиентов, отключения ведут к росту уже упомянутого NPL – объема неработающих кредитов, поскольку бизнес-клиенты вынуждены в условиях отключений света ограничивать свою деятельность (если не прекращать ее), а значит, все чаще компании будут задерживать выплаты по кредитам, тем самым, провоцируя рост NPL. В свою очередь, рост проблемной задолженности будет влиять и на доходы банков, и на их потребность в капитале.

"В связи с ухудшением экономики у банков есть риски ликвидности, риски бизнес-модели. Или проще – риски, что не будет средств для расчетов с вкладчиками. Риски, что в будущем банки не смогут заработать достаточно, чтобы покрыть операционные расходы", — отмечает Евгений Дубогрыз.

[ + – ] Мегабанк пока остается самым крупным банком, выведенным с рынка в 2022 году. Однако эксперты говорят: могут быть новые падения банков.

Несмотря на достаточный уровень ликвидности в системе, эксперты отмечают, что на рынке есть слабые банки, которые в перспективе могут быть выведены Нацбанком с рынка (то есть, признаны неплатежеспособными). По словам Евгения Дубогрыза, это могут быть банки со слабой операционной эффективностью.

"Те, которые имеют CIR (Cost to Income Ratio, всоотношение операционных расходов к операционным доходам) по итогам 9 месяцев более 75%. Таких аж 20 из 68-ми. Вряд ли они все под угрозой выведения с рынка. Но точно — с повышенным риском", — отметил Евгений Дубогрыз.

Так что новые банкротства банков в 2022 году и первой половине 2023 года точно не исключены. Иван Свитек считает, что в Украине с рынка могут вывести до 20 банков.

"Если мы хотим быстро выйти на стабильное экономическое развитие после победы в войне, нам крайне необходимо сохранить банковскую систему. Вполне возможно, что в итоге с рынка уйдут до 20 финучреждений, но допустить больших потерь нельзя", — подчеркнул Иван Свитек.

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