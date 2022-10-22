Гривна-доллар-гривна. Зачем Нацбанк предлагает депозит с конвертацией вместо кэш-долларов

НБУ вместе с банками с 21 октября предлагает гражданам защиту от валютных колебаний с помощью вклада, где на размещение в банк идет гривна, затем она конвертируется в доллары по курсу межбанка, а через полгода или год сумма снова конвертируется в гривну. Фокус узнал, что это за депозит и действительно ли он защит от курсовых скачков.

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Сложная ситуация на валютном рынке, где спрос превалирует над предложением, заставляет регулятора искать новые способы отвлечения граждан от наличных долларов. Ранее НБУ уже внедрил один механизм, который немного потушил ажиотаж на наличном рынке. Речь идет о депозите, когда граждане могут разместить до 100 тыс. грн на три месяца, а получить обратно по окончанию срока вклада не гривну, а валютный эквивалент по курсу банка.

Новое изобретение Нацбанка – вклад с конвертацией, который, как анонсировано, защитит украинцев от курсовых колебаний.

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Новый вклад НБУ анонсировал 20 октября. В сообщении Нацбанка говорится, что граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения возвратной операции. Новшество утверждено постановлением НБУ от 20 октября 2022 г. № 222, которое уже вступило в действие с 21 октября 2022 года.

"Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются. Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита – от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения. По оценкам Национального банка, такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка", — отмечают в Нацбанке.

Чтобы граждане реже покупали доллары в обменниках и банках, было принято решение внедрить вклад, привязанный к курсу межбанковского валютного рынка

"Запуск новой депозитной программы – весомый шаг Нацбанка направленный на снижение ажиотажа на наличную валюту. Мы понимаем: если спрос на наличные доллары превышает предложение, то это становится фактором роста стоимости доллара и одновременно ослабления гривны. В непростое для страны время НБУ пытается, по возможности, "зацементировать" скважины валютной дестабилизации", — оценил решение Нацбанка по запуску нового вклада Борис Рафалович, заместитель председателя правления по розничному бизнесу Cominbank.

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По его мнению, сегодня уже есть два новых банковских продукта, направленных на снижение давления на гривну. Речь о депозите на 100 тыс. грн с конвертацией в доллары и о депозите с конвертацией по межбанковскому курсу. "Это, фактически, "плотина", сдерживающая долларовую лихорадку", — считает Рафалович.

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То есть, ключевая идея в том, чтобы граждане отказались от покупки наличных долларов. Таким образом, цель – снижение спроса и стабилизация курса наличного валютного рынка. Формально на депозитном счете будут доллары, тогда как и вносить на счет, и забирать с него по окончанию срока вклада граждане будут гривну.

А вот курс обмена – интересный вопрос. Получается, что это курс межбанка, который сегодня устанавливает Нацбанк, – сейчас это 36,57 UAH/USD. Если же за время нахождения денег на депозитном счете (а срок вклада 6 или 12 месяцев – на выбор клиента) НБУ изменит курс, то при выдаче вклада конвертация в гривне может происходить уже по другому курсу. Таким образом, если в НБУ решать провести коррекцию межбанковского курса в сторону ослабления гривны, например, до 40 UAH/USD, то вкладчику выплатят по уже новому курсу. Если же НБУ примет решение укрепить гривну, скажем, до 34 UAH/USD, то на руки клиент получит меньше, чем отправлял в банк при курсе 36,57 UAH/USD.

В банках нововведение оценили позитивно. Уже 20 октября о том, что такой вклад запускается с 21 октября, сообщили в ПриватБанке. Ставка по вкладу – 0,01% годовых. Также с 26 октября вклад с конвертацией "гривна-доллар-гривна" появится в Ощадбанке.

[ + – ] Банки начинают предлагать клиентам депозит с конвертацией "гривна-доллар-гривна", в первый же день действия постановления НБУ вклад запустил ПриватБанк Фото: УНИАН

"Трехмесячный депозит с конвертацией гривна-доллар США стал довольно популярен и позволил снизить котировки на наличном рынке, поэтому думаю, что новый вид вклада также направлен на стабилизацию наличного рынка и возможности предупреждать валютный риск", — считает Антон Куринной, главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

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В банках полагают, что высока вероятность скорого активного запуска многими игроками рынка нового депозита с конвертацией.

"Предложенный вид "конвертационного" депозита – это новая опция по хеджированию (или проще, страхованию) валютных рисков для клиента. Иными словами, у граждан появится еще одна возможность для сбережения своих сбережений, а популярность нового продукта будет зависеть от коммерческой выгоды для вкладчика. Новый вид депозитов – это новые возможности банков привлечь как можно больше новых клиентов. Cominbank планирует уже через 2-3 недели предложить клиентам новый вид депозитов с конвертацией", — отметил Борис Рафалович.

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Банкам вклады с конвертацией весьма выгодны. Ведь проценты по ним – мизерны, а валютные риски и вовсе отсутствуют: банк покупает по курсу межбанка валюту под депозит и затем продает валюту по курсу межбанка. К тому же, может быть неплохой заработок на комиссиях.

"Банки не рискуют на курсе, возможно, зарабатывают на комиссии и на ресурсах, потому что это шестимесячный валютный депозит в портфеле банка", — говорит Антон Куринной.

По словам Анны Золотько, с новым вкладом банки будут зарабатывать на комиссиях, которые будут устанавливаться на отдельные операции. Например, для снятия наличных со счета, купли или продажи валюты, перевода средств и т.д.

"По опыту запущенной ранее схемы по покупке валюты с размещением на трехмесячном вкладе могу предположить, что общая стоимость будет составлять 1,5-3% от суммы вклада. Что касается смены курса, то в данном случае все валютные риски лежат на стороне вкладчика. Ни банк, ни НБУ ничего не будут терять. Финучреждение только приобретет по заявке клиента валюту на МВРУ, а через 6 месяцев таким же образом продаст ее", — рассказала Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Новый вид вклада — игра в рулетку. НБУ и банки ничем не рискуют, все валютные риски — на клиентах.

По мнению руководителя аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрея Шевчишина, новый вклад не будет особо популярным среди клиентов банков.

"Считаю, что такой депозит не очень будет популярен у населения, потому что его эффективность вызывает больше вопросов, чем перспектива заработка. На горизонте 6-12 месяца, действительно, официальный курс доллара может прыгнуть вверх, но мы находимся в жестких ограничениях межбанка и в условиях ручного регулирования курса. Так что будет или не будет движения курса — решает не рынок, а НБУ. Поэтому, будет ли заработок на депозите или нет – тоже, фактически, решает НБУ", — отмечает Андрей Шевчишин.

Он также напомнил, что в кризисное время такие долгосрочные инструменты, как вклад на шесть или 12 месяцев, как правило, не интересуют людей.

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Самое интересное – это потенциальная прибыль от нового депозита. Ведь ее может и не быть даже в количестве установленной банком по вкладу ставки 0,01% годовых.

"Если курс останется неизменным, учитывая близкие к нулю ставки по депозитам в валюте, за 6 месяцев вкладчик может получить на руки даже меньше, чем вложил, поскольку многие банки устанавливают комиссию по снятию наличных с текущего счета. Заработать в таком случае не получится, а депозит в гривне под 16-18% годовых становится гораздо более выгодным инвестиционным инструментом", — говорит Анна Золотько. Собеседница Фокуса объяснила — Национальный банк в условиях существующих ограничений ищет новые способы дать украинцам выбор. Но в итоге новый вид вклада выглядит достаточно сложным для рядового гражданина.

[ + – ] При ставке 0,01% годовых ни о каком покрытии инфляции с помощью вклада с конвертацией не может быть и речи Фото: УНИАН

"По моему мнению, целевая аудитория вклада с конвертацией – это финансово осведомленные и состоятельные украинцы. Именно для них может сработать мотивация в виде неограниченной суммы, на которую можно приобрести валюту", — полагает эксперт.

Еще один важный нюанс: вклад с конвертацией не защитит от инфляции, которая по итогам 2022 года превысит 30%. При ставке 0,01%, как уже было отмечено, заработка у вкладчика не будет, и в итоге, в лучшем случае, при условии официальной девальвации, клиент получит некоторую индексацию вклада с учетом нового курса, установленного НБУ.

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