Никакой стабильности. Каким будет курс доллара в 2023 году

Прогнозы относительно курса доллара в Украине зимой 2022 года и в 2023 году полны оговорок и гипотез. Но главным остается фактор войны и экспортного потенциала страны. Фокус узнал, что сейчас с валютным курсом и каких изменений можно ждать.

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Курсовые колебания на валютном рынке Украины продолжаются с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Тогда, в начале вторжения, курс продажи на наличном рынке находился на отметке 28,36 USDUAH/USD. Затем гривна пережила несколько девальвационных скачков, и в октябре средневзвешенный курс продажи наличного доллара составил 40,9 UAH/USD.

В целом же, за январь-октябрь 2022 года гривна девальвировала на 48,88%.

Впрочем, для страны, которая борется с агрессией уже почти восемь месяцев, это – не слишком пугающее значение проседания курса. Хотя в середине марта украинские топ-чиновники еще и предполагали, что курс можно стабилизировать на той отметке, на которой он был в начале войны – то есть, около 29 UAH/USD. Тогда в эфире телемарафона министр финансов Сергей Марченко сказал, что у Национального банка Украины есть все предпосылки для сохранения стабильного курса гривны, так как "были созданы условия, обеспечивающие стабильность гривны".

Когда доллар еще не по 50. Почему вырос курс доллара в Украине

Основная причина стремительного роста курса доллара к гривне весной-летом 2022 года – война, из-за чего существенно сократились объемы производства (многие предприятия вынуждены были остановиться) и объемы экспорта. В частности, речь идет о заблокированных Россией морских портах Украины, ведь первый крупный сухогруз с зерном покинул порт Одессы лишь 1 августа, а до этого ни одно судно не могло покинуть порты региона. Поставки же через Дунай не могли обеспечить Украине серьезных объемов экспорта и, соответственно, валютной выручки.

По данным Минагро, за за 7,5 месяцев украинскую границу пересекло 23 млн тонн агропродукции. Причем, с 1 августа по 30 сентября через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн. тонн аграрной продукции на 241 кораблях.

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Несмотря на то, что ситуация с вывозом зерна несколько стабилизировалась, вывозить все еще нельзя морем ничего, кроме некоторых видов агропродукции, а железнодорожные перевозки не могут обеспечить необходимого темпа для экспортеров. Кроме того, и сами предприятия часто уже не производят довоенного объема продукции, что связано и с военными действиями, и с миграцией работников, и с недостатком оборотных средств у бизнеса. Это все влияет на приток валюты в Украину, а значит, и на валютный курс. Хотя на межбанковском рынке курс и зафиксирован, но наличный курс отражает все негативные тенденции, что привнесла война и агрессия России против Украины.

[ + – ] Изменения курса доллара в Украине Фото: Фокус

Однако НБУ сделал немало, чтобы, как говорится, доллар "не стоил 50 гривен". Прежде всего, речь идет об активном участии Нацбанка в торгах на валютном рынке, когда НБУ выходит на рынок с предложением валюты. Также Нацбанк ввел немало ограничений, которые не позволяют откровенные спекуляции, снижают объем оттока долларов за рубеж, и, таким образом, поддерживают определенную стабильность валютного курса. Например, в начале сентября постановлением НБУ №197 были введены в действие правила для бизнеса: для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины.

[ + – ] НБУ последовательно вводил в 2022 году на рынке новые правила, что влияло на поддержание курсовой стабильности Фото: УНИАН

Также НБУ урегулировал отток валюты через карты клиентов-физлиц, когда в конце сентября постановлением №211 вернул ранее уже действовавший запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты заграничных банков. Но украинцы могут переводить средства за границу для оплаты обучения, лечения, алиментов. Указанные меры повлияли на объемы оттока денег со счетов украинских банков, что поддержало гривну, и курс не только не вырос слишком сильно, но даже укрепился в течение сентября – первой половины октября (см. инфографику).

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В начале осени курс на наличном рынке подскочил, и эксперты объясняли приближением курса к отметке 45 UAH/USD дефицитом наличных долларов в банках. Сейчас же, в середине октября, этот фактор уже не влияет на курсовые колебания. Причина – наличные доллары уже есть в продаже, а дефицита, по словам опрошенных Фокусом экспертов, уже нет. Однако не исключен новый виток роста спроса на наличные доллары ближе к декабрю.

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"Пока проблем с наличной валютой на рынке нет. И в ближайший месяц вряд ли ее можно ожидать. Спрос на наличную валюту со стороны банков, правда, может вырасти во второй половине ноября, когда на рынок попадет больший спрос со стороны вкладчиков, покупавших валюту с размещением на депозите в августе. Но вряд ли это сможет повлечь за собой повторение сентябрьской ситуации, хотя некоторый рост наличного курса все же вполне вероятен", — объяснила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

[ + – ] В начале осени курс на наличном рынке подскочил до 45 UAH/USD из-за дефицита кэш-валюты Фото: Facebook / НБУ

Как сообщил Фокусу Герман Марченко, директор департамента казначейства Cominbank, Национальный банк постепенно удовлетворил спрос на наличную валюту, проводя интервенции для системно важных банков.

"Сейчас острой потребности в каких-то экстренных, пожарных интервенциях нет", — считает Марченко.

Антон Куринной, главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка, отметил, что котировки на кэш-рынке снизились с 43,00 до 40,50/41,00 UAH/USD, что немного успокоило украинцев.

"Это удалось сделать с помощью аукционов НБУ по подкреплению касс банков наличными долларами. НБУ продал банкам на подкрепление более 300 миллионов долларов, также Нацбанк позволил физическим лицам покупать больше через валютный депозит (увеличили сумму покупки до 100 тысяч гривен в месяц в одном банке)", — говорит Антон Куринной.

[ + – ] В марте 2022 года наличный курс доллара был на отметке 29 UAH/USD, надежды на возврат былого курса нет Фото: УНИАН

Тем временем, на межбанке Нацбанк активно поддерживает банки, когда выходит на рынок с предложением долларов.

"Спрос продолжает доминировать над предложением, хотя в первые две недели октября дисбаланс немного ослаб — чистая продажа иностранной валюты НБУ в среднем составляла $614 млн. Это на 15-20% меньше, чем в конце сентября", — отметила Анна Золотько.

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Эксперты подчеркивают: пока идет война, надеяться на серьезное укрепление гривны невозможно. То есть, пока говорить о том, что доллар будет стоить меньше, невозможно.

"Тенденции военного времени не дают в последнее время даже дня на укрепление национальной валюты – постоянное давление на гривну и международные резервы продолжается, и пока мы не видим факторов, чтобы ситуация на рынке изменилась в другую сторону. НБУ каждый день участвует в торгах и удовлетворяет потребности импорта страны. Каждую неделю НБУ продает по $500-700 млн на нужды страны", — говорит Антон Куринной.

Во время войны никто не рассчитывает, что гривна начнет укрепляться. Хотя до конца 2022 года высоки шансы, что сильного изменения курса доллара не будет

Точных данных, как может измениться курс доллара в Украине зимой, конечно же, никто не может предоставить. Эксперты, опрошенные Фокусом, говорят, что многое зависит от ситуации с объемами зернового и другого экспорта, стабильным получением Украиной международной финансовой помощи, а также, решится ли Нацбанк отпустить курс доллара на межбанке, который сегодня зафиксирован на отметке 36,56 UAH/USD.

По мнению руководителя аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрея Шевчишина, есть вероятность изменения курса межбанка, но курс не отправят в свободное плавание.

"При повышении курса межбанка наличный курс также отправится вверх, но не так стремительно, как было до этого", — считает Андрей Шевчишин.

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Так или иначе, есть высокая вероятность, что до конца 2022 года наличный курс останется в пределах 40,5-44 UAH/USD.

"Есть основания полагать, что до конца года НБУ удастся удержать национальную валюту от резких колебаний. Однако объемы валютных интервенций НБУ вряд ли существенно возрастут. Иными словами, ситуация по состоянию на сегодняшний день, вероятно, сохранится до конца года: спрос и предложение валют будет более или менее сбалансированным, колебания курса гривны будут в пределах 3%. Но следует иметь в виду, что главный фактор, который будет влиять на курс, это течение военных действий, и производное от них — социально-психологическое настроение граждан, особенно в контексте неустанного ракетного и "шахидного" террора России", — подчеркнул Герман Марченко.

Высокий уровень неизвестности: каким будет курс доллара в 2023 году

В госбюджете на 2023 год правительство заложило курс доллара на уровне 42,2 UAH/USD. Экономисты Группы ICU считают, что в 2023 году курс доллара достигнет отметки 45 UAH/USD. Пока никто не озвучил предположение, что гривна в следующем году может укрепиться. Возможно, потому что все прогнозы аналитики и правительства, и частных компаний строят на гипотезе, что война в Украине будет идти весь 2023 год.

Герман Марченко объяснил – чтобы укрепить гривну, необходимо снизить спрос на иностранную валюту. А для этого, по словам эксперта, нужны условия:

коренной перелом в войне, возобновление, где возможно, деловой и бизнес-активности четкая и эффективная стратегия по экономическому восстановлению Украины, в том числе, с помощью иностранных инвестиций баланс государственного бюджета уже в 2023 году, покрытие "дыры" между поступлениями и расходами (согласно проекту госбюджета, разница в бюджете составляет около $500 млрд) рост доходов граждан ориентировочно на 15-20%.

"На самом деле фактор (влияния на валютный курс) только один – сроки, в которые Украина победит в войне с агрессором. Ведь все другие факторы, непосредственно влияющие на курс, зависят именно от него. Когда и как будут выплачиваться репарации, каковы будут объемы внешних инвестиций, каким будет послевоенное соотношение экспорта и импорта, как много средств потребуется стране для восстановления и какими будут источники финансирования? Вопросов очень много и ни один из них пока нет четкого ответа. Мы переживаем очень сложный период абсолютной неопределенности, так что делать какие-либо прогнозы не просто трудно, а невозможно", — объяснила Анна Золотько.

[ + – ] Новый глава НБУ Андрей Пышный пока не анонсировал изменения зафиксированного при прежнем главе курса на межбанке Фото: УНИАН

Андрей Шевчишин говорит, что решающими для того, каким будет валютный курс в 2023 году, будут два фактора: внешняя помощь и период активной фазы войны.

Что касается возможности укрепления курса в 2023 году, например, до отметки 39 UAH/USD, то для этого, как уже было отмечено выше, нужен ряд важных предпосылок, основными из которых является окончание военных действий, возобновление активной работы предприятий, приток крупных объемов валютного финансирования на восстановление страны.

"Нам потребуется много импорта, технологичного, в том числе, поэтому инвестиции, репарации и контрибуции — обязательные условия для стабильности рынка. Также очень важно, чтобы в этот период соответствующей была политика НБУ и Минфина", — резюмировал Андрей Шевчишин.

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