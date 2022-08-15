Валюта под депозит: в банках рассказали, как купить доллары через размещение вклада
В июле НБУ разрешил банкам безналичную продажу валюты, но только на сумму 50 тыс. грн при условии размещения на депозите, а срок вклада – не менее трех месяцев.
После принятого НБУ в июле постановлением №154 разрешения на безналичную продажу долларов и евро ряд банков в Украине начали вводить в свои продуктовые линейки специальные предложения – депозиты в гривне с последующей конвертацией в валюту. Об этом идет речь в статье Фокуса "Купить доллары. Какие банки уже предлагают покупку валюты под депозит".
О возможности приобрести валюту через размещение срочного вклада уже сообщили ОТП Банк, Кредобанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, а также проект Универсал Банка monobank. О том, что безналичную покупку запустят вскоре, Фокусу также сообщили в Райффайзен Банке и Креди Агриколь Банке. В Ощадбанке и ПриватБанке нет услуги безналичной продажи валюты после размещения депозита.
"В настоящее время в Кредобанке реализован депозит на 3 месяца. В дальнейшем могут рассматриваться и варианты на 6 либо 12 месяцев. Эту возможность внедрили с 8 августа 2022 из-за подачи заявления офлайн при визите в отделение. В настоящее время визит в отделение является единственным каналом подачи заявления, относительно онлайн-банкинга или приложения, мы рассматриваем такую возможность", — рассказал Фокусу Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.Важно
По словам Валентины Розановой, начальника управления развития розничного бизнеса и кредитования ОТП Банка, продажа безналичной валюты при размещении на депозите в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн. (в эквиваленте) сегодня доступна во всех отделениях OTП Банка. При этом, срок вклада может быть необязательно 3 месяца – клиент может выбрать любой срок вклада без досрочного расторжения, который составляет от 3 месяцев.Важно
Руководитель по сбережениям и транзакционным услугам департамента платежей частных клиентов Райффайзен Банка Сергей Анников говорит, что банк планирует в ближайшее время ввести возможность оформить депозит с последующей покупкой клиентом валюты в интернет-банкинге. А в Креди Агриколь Банке Фокусу сообщили, что такой вклад будут оформлять в отделениях и только при условии размещения шестимесячного срочного вклада.
Напомним, 21 июля 2022 года Нацбанк откорректировал официальный курс гривны к доллару на 25% до 36,5686 USD/UAH.
Ранее Фокус писал, что в банках отправить свободные гривневые средства на депозит банки предлагают физлицам со ставкой 4-15% годовых.