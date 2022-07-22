От 29 до 40. Что означает новый официальный валютный курс

Нацбанк зафиксировал курс гривны на новом уровне: 36,6. Чем обусловлено это решение, кому оно выгодно и зачем Нацбанк ввел ограничения на снятие наличных с гривневых карт за рубежом?

На 148-ой день войны 21 июля 2022 года произошло событие, которое давно ожидали на финансовом рынке и в бизнес-кругах — Нацбанк откорректировал официальный курс гривны к доллару на 25% до 36,5686 USDUAH.

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То есть, курс, который с 24 февраля застыл на отметке 29,25 USDUAH, теперь приблизился к уровню наличного рынка. Правда, сразу же после опубликования информации о новом курсе НБУ наличный рынок тоже вдруг сдвинулся — в обменниках замелькали цифры курса продажи 38,5-39 USDUAH.

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В Нацбанке надеются, что коррекция обменного курса гривны увеличит продажи валютной выручки экспортерами, минимизирует спекуляции и стабилизирует курсовые ожидания. Однако о возвращении к гибкому курсообразованию речь не идет. Ведь механизм фиксации курса в НБУ по прежнему считают стабилизатором экономики в текущих условиях.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, отмечает, что фиксированный курс, установленный в начале войны, создавал больше проблем, чем преимуществ.

"Отметка 29,25 USDUAH помогала сдерживать инфляцию, была выгодна импортерам и гражданам, которые вынуждены были уехать за границу. Но при этом оказывала значительное давление на экспортеров и золотовалютные резервы, а также стимулировала усиление серого валютного рынка", — комментирует Золотько. Собеседница Фокуса добавляет, что с сугубо экономической точки зрения лучше было полностью отказаться от фиксированного курса, но в условиях войны трудно не согласиться с позицией НБУ.

Константин Фастовец, глава отдела аналитики инвесткомпании Adamant Capital, считает решение НБУ в целом обоснованным и своевременным, но, возможно, не лучшим, поскольку не решает проблему двойного курса. То есть, со временем наличный курс может снова уйдет в отрыв от официального со всеми вытекающими негативными последствиями.

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"Решение об ослаблении курса гривны перезрело, что, по сути, признают и в НБУ, – продолжает Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. — В Нацбанке надеются, что ослабление гривны вместе с возвратом налогов на импорт существенно снизят спрос на импортируемые товары, а значит, ослабляется давление на золотовалютные резервы". Напомним, с начала войны резервы НБУ упали с $27,552 млрд. (28 февраля) до 22,802 млрд. (30 июня) – на 17,2%.

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Однако пока морские порты закрыты для украинского экспорта из-за войны с Россией Виталий Шапран, экономист, член Совета НБУ, не советовал бы спешить с рыночным курсом. Cейчас возможности для экспорта остаются узкими, несмотря на попытки найти альтернативные каналы.

По мнению Шапрана, с курсом 36,6 USDUAH экономия резервов НБУ будет больше, хотя на рынке в первые дни и проявится тенденция к девальвации.

Кто выигрывает от снижения курса гривны

Опрошенные Фокусом эксперты видят некоторый позитив в решении НБУ об установлении нового официального курса.

В частности, Виталий Шапран называет следующие положительные последствия:

Рост будущих доходов Минфина от полученной международной помощи и от налогообложения внешнеэкономической деятельности. Соответственно, за счет увеличения доходов Минфина снизятся суммы, на которые НБУ будет покупать военные облигации. Нацбанк таким образом во время войны влил в экономику более 220 млрд. грн.

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По мнению Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital, одной из причин приближения официального обменного курса гривны к рыночному уровню стали перспективы возобновления аграрного экспорта через украинские морские порты.

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"Более полноценный аграрный экспорт из Украины должен увеличить валютные поступления в страну, что станет предпосылкой для запуска межбанковского валютного рынка в нормальном режиме, поскольку с 24 февраля почти единоличным продавцом валюты на межбанке был Нацбанк, расходующий золотовалютные резервы, — уточняет Чурин. – С переходом официального курса ближе к рыночному ожидается сбалансирование спроса и предложения валюты на безналичном рынке".

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Еще одной стороной, которая настаивала на приближении курса к рыночному, выступали представители IT-сектора. Ранее Фокус писал, что из-за разницы между наличным и официальным курсами специалисты отрасли теряли 20-25% доходов. Теперь этот перекос исправили, соответственно, одну из предпосылок оттока айтишников из страны устранили.

Но не все так радужно. Виталий Шапран считает, что следствием фиксации курса на уровне 36,6 UAH/USD станет ускорение инфляции, поскольку импорт, ранее поступавший в Украину по курсу около 30 UAH/USD, будет пересчитан по курсу 37,2 UAH/USD.

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"Чем больше гривни будет получать Минфин за международную помощь, тем больше нацвалюты будет идти в обращение, а это значит, что инфляция может ускоряться еще и по монетарным причинам", — добавляет Шапран.

Это признают и в НБУ. В 2022 году регулятор ожидает инфляцию более 30%. Как уже писал Фокус, цены в стране продолжают расти огромными темпами, и летом уже произошел существенный скачок стоимости практически всех товаров и услуг, а уровень роста потребительских цен в годовом измерении достиг 21,5%.

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На решение НБУ мгновенно отреагировали ценники в пунктах обмена валют.

"Наличный рынок уже ответил быстрым ростом курса. Но уже к вечеру четверга 21 июля стоимость доллара снизилась с пиковых 39,2 – 39,5 UAH/USD до 38,2 – 38,5 UAH/USD", – рассказывает Анна Золотько. В ближайшие дни вполне вероятны новые скачки. Между тем, карточные курсы, по словам собеседницы Фокуса, у большинства банков находятся около официального курса НБУ, ведь на этот уровень ориентируются международные платежные системы, а финучреждения будут покупать валюту на межбанке.

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"Карточные курсы банков будут находиться в диапазоне между официальным курсом и наличным. Наличный курс уже повысился и будет оставаться выше официального, учитывая, что предложение наличной валюты ограничено", — добавляет Константин Фастовец.

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Однако эксперты не исключают, что на символической отметке 36,6 курс может не продержаться — дадут о себе знать "болезни" рынка.

"Снижение спроса на валюту вряд ли будет существенным и продолжительным. Решение НБУ, вероятно, поможет сэкономить несколько сотен миллионов долларов, что не мало, – прогнозирует Виталий Ваврищук. – Однако дисбалансы измеряются миллиардами ежемесячно, и это означает, что со временем могут понадобиться новые подобные шаги". То есть, по мнению эксперта, очень вероятно, что ослабление гривны, увы, не последнее в 2022 году.

По мнению Дмитрия Чурина, помимо ситуативных спекулятивных колебаний курса гривны, пока сохраняются экономические предпосылки для дальнейшей девальвации нацвалюты, хотя Нацбанк и продолжает прилагать серьезные усилия для поддержки курса гривны, расходуя резервы и внедряя административные ограничения определенных валютных операций. Последнее, в частности, ощутят украинские граждане, спасающиеся от войны за границей.

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По мнению Дмитрия Чурина, наиболее показательным новшеством стало уменьшение лимита на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей с 50 тыс. грн в месяц на 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней. Эксперт объясняет, что эта административная мера должна способствовать уменьшению прямого оттока безналичной валюты из страны путем ее обналичивания, поскольку для финансовой системы Украины очень важно, чтобы денежные ресурсы оставались в банках, а не переходили в наличное обращение.

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"Снимать раз в семь дней до 12,5 тыс. грн. не очень удобно, особенно для тех мигрантов, кто арендует квартиры и рассчитывается за жилье наличными. Но следует с пониманием отнестись к этому нововведению, ведь его цель — сделать максимально невыгодным "челночный" валютный туризм", — продолжает Анна Золотько.

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Еще одна интересная идея НБУ – предоставление возможности гражданам покупать за безналичную гривну валюту при условии ее размещения на трехмесячном депозите.

"Как способ приобрести валюту это предложение имеет существенный недостаток в виде заморозки средств на счете в банке. Но инициатива может сработать для сдерживания значительного роста наличного курса. Ведь если разрыв между официальным и наличным курсом увеличится до 3-5 гривен, для многих граждан депозитный инструмент может стать вполне приемлемым", — анализирует Золотько.